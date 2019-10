Olomoucký trenér se šance na postup nevzdává. Pořád je to otevřené, věří

Vysokoškolačky začaly nadějně, v úvodu prvního setu vedly až o čtyři body, a i když o náskok v závěru přišly, dokázaly při podání Evy Hodanové ze stavu 21:22 čtyřmi body v řadě uzmout sadu pro sebe. Žádnou výhodu z toho pro sebe ale nezískaly, právě naopak. Ve druhém setu jejich hra úplně vychladla a ztráta rychle narůstala.

Za dvacet minut bylo srovnáno a tisíc diváků ztichlo. „To není poprvé, kdy po vyhraném setu v dalším prohráváme 0:5. Nevím, jestli se přestaneme koncentrovat na další set a máme takové úniky. Pak se to těžko dohání,“ mrzí Zapletala.

„Šly jsme do toho úplně vlažně, bylo tam pár es a našich chyb. Nechytly jsme začátek a už to pak nešlo,“ přiznala univerzálka Gabriela Orvošová. Ačkoliv je jí stále teprve osmnáct let, připsala si 26 bodů, nejvíce ze všech hráček utkání a téměř neslezla z hřiště. I díky jejímu příspěvku se Univerzita ve třetí sadě vrátila do zápasu.

V napínavé koncovce právě Orvošová blokem na výtečnou Boykovovou proměnila setbol na 2:1 a trenér Chimiku Jevgen Nikolajev zklamaně odkopl míč.

Tisícovka na tribunách znovu začala věřit.

To už na hřišti nebyla kapitánka a nahrávačka Katarína Dudová, která si obnovila zranění palce. Přitom o druhou režisérku přišly vysokoškolačky před týdnem, když Šárka Kubínová přerušila pro těhotenství kariéru. Hru Olomouce tak musela řídit narychlo sehnaná americká náhrada Erica Handleyová. „Erika zvládla zápas velmi dobře. Na to, že je tu jeden týden, zahrála skvělý zápas a moc se mi její výkon líbil. Bude se zlepšovat a myslím, že bude patřit k nejlepším v extralize,“ míní Petr Zapletal, sám bývalý reprezentační nahrávač.

Ve čtvrté sadě znovu vládly Ukrajinky, mezi kterými vyčnívaly především smečařky jednadvacetiletá Julia Boykovová a klidem v kritických situacích získávala důležité body velezkušená Tetiana Kozlovová, která těžila i ze zkušeností získaných při angažmá i ve francouzském Cannes. Obě byly rozdílové hráčky i v nervy drásajícím tie-breaku. „Věděl jsem, že Chimik tahají tyto dvě smečařky a také má celý tým velmi dobrý příjem. I když jsme dali dobrý servis, stejně si to přihrály a nemohli jsme je zatlačit,“ všiml si Zapletal.

I tak vysokoškolačky opouštěly hřiště s vědomím, že bylo v jejich silách zápas vyhrát. „Je to zklamání, věřily jsme si a mám pocit, že jsme nezahrály náš nejlepší volejbal. A v takových zápasech by ho člověk chtěl předvést,“ litovala smečařka Martina Michalíková.

Příležitost k nápravě bude mít při odvetě na Ukrajině příští úterý.