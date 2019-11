Olomouc drží špici, prostějovské volejbalistky vládnou doma

„Mysleli jsme si, že to budeme mít jednodušší, ale narazili jsme na těžkého soupeře. Měli jsme lepší obranu a blok. V určitých fázích jsme si pomohli servisem a to rozhodlo. Ale Přerov hrál velmi dobře,“ uznal kouč vysokoškolaček Petr Zapletal.

Předposlední Přerov získal druhou sadu, dostal se do vedení a pustil ho jen na dvě výměny uprostřed setu. Větší drama ale Olomouc nedovolila. „Fanouškům jsme předvedli lepší volejbal. Ale děláme chyby, kterých soupeř využije a dohraje si zápas,“ konstatoval přerovský trenér Radim Vlček.

„Sázeli jsme i na to, že po těžkém programu to nebude mít lehké, a to se potvrdilo. V důležitých momentech, kdy potřebujeme odservírovat, uděláme ve třetí sadě ze šesti podání čtyři chyby. Ale věřím, že tento zlepšený výkon budeme předvádět i ve druhé části soutěže. Nemáme se za co stydět, ale musíme v důležitých momentech přestat dělat laciné chyby,“ přeje si Vlček, aby Zubřice vylepšily bilanci 1-8.

Prostějov po polovině základní části drží čtvrtou pozici za vedoucím triem Olomouc, VK Brno a Ostrava. Naposledy hladce porazil Frýdek-Místek a potvrdil, že doma je stoprocentní. „Neztratili jsme tu ani set,“ pochvaluje si trenér Lubomír Petráš.

„Úvodní půlku základní části jsme odehráli z větší části dobře. Z venku se nejprve povedlo přivézt cenná vítězství z Liberce i Králova Pole, potom už jsme se nedokázali tolik prosadit v těžkých utkáních na Olympu, u Šelem ani v Ostravě. Ale celkově to není určitě špatné,“ uvedl pro klubový web.

Do druhé poloviny základní části má Prostějov jasný úkol - snížit pětibodovou ztrátu na týmy před sebou. „Věřím, že máme ještě na víc. Tak, abychom doma dokázaly porazit i Olymp nebo Ostravu. Zápasy u nich nám trochu utekly, bylo by fajn jim porážky vrátit. A k tomu přivézt i co nejvíc bodů z venku,“ plánuje slovenská blokařka Nikola Stümpelová.

Sokol Šternberk se po dvou hladkých venkovních prohrách v Prostějově a Brně představil doma proti třetímu týmu tabulky Ostravě a na dalšího spolufavorita soutěže znovu nestačil. Ve třech vcelku vyrovnaných koncovkách vždy uspěli hosté. „Byli jsme lepší ve všech herních činnostech a měli celý zápas pod kontrolou. Šternberk hraje většinou lépe doma než venku, ale i tak jsme jej drželi obranou a servisem,“ chválil hráčky šéf ostravské lavičky Zdeněk Pommer.

„V celém utkání jsme tahali za kratší konec a soupeř byl stále o krok před námi. Největší rozdíl byl na bloku, v této činnosti jsme prohráli 6:15. Přestože jsme hráli před domácím publikem, tak jsme hodně tápali a kazili na bloku. Naopak můžu být spokojený s přihrávkou a věřím, že se náš celkový výkon spraví před ligovými odvetami,“ doufá šternberský kouč Jan Drešl, jehož tým klesl na poslední místo.

Ligové odvety načnou Olomoučanky v sobotu v Praze na Olympu, Šternberk přivítá Frýdek-Místek a Prostějov hostí Liberec.