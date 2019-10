Olomoucké volejbalisty si mohou po letech vybojovat Ligu mistryň

„Na Ukrajině se může stát cokoliv. Chceme moc postoupit. Po dvaceti třech letech by byla Liga mistryň tady v Olomouci. Lidé by přišli se kouknout na dobrý volejbal a na světové týmy,“ řekla Olomouckému deníku reprezentační univerzálka Gabriela Orvošová, která již v 18 letech patří k tahounkám Hanaček.

Pokud by se jim nad Chimikem podařilo zvítězit 3:0 nebo 3:1, mohly by slavit postup, v případě vítězství 3:2 by rozhodl zlatý set do 15 bodů.

V minulé sezoně začaly olomoucké hráčky již ve druhém předkole a přes favorizovaný rumunský tým Alba Blaj neprošly.

Letos nastoupily až ve třetím předkole, tie break s Chimikem před týdnem prohrály nejtěsnějším rozdílem 13:15. „Dvojzápas je stále otevřený. Poznali jsme, že soupeř je hratelný. Pro nás je důležité, že jsme doma sehráli skvělý zápas,“ uvedl kouč Petr Zapletal.

Ukrajinský mistr spoléhá hlavně na útoky smečařek Bojkovové a Kozlovové, v olomoucké sestavě se v úvodním duelu postarala o nejvíce bodů Orvošová, která jich nasbírala 26.

Odveta v Južném začne v 17:00 SEČ. Vítěz dvojzápasu se v Lize mistryň přiřadí do skupiny C k obhájci trofeje Novaře, Lodži a Stuttgartu.