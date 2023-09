České volejbalistky budou v Číně bojovat o OH, favoritkami na postup nejsou

Reprezentantky Ukrajiny udolaly 3:2 na sety v osmifinále nedávného evropského šampionátu a postaraly se o první český postup do čtvrtfinále ME od roku 2011. Mezi nejlepší osmičkou nestačily na Srbky. Řecký kouč českého týmu si uvědomuje, že konkurence na olympijské kvalifikaci bude ještě o poznání těžší než na ME.

„Je mnohem agresivnější. Začínáme čtyřmi velmi těžkými zápasy. Jsou tam týmy, které jsou v žebříčku mnohem výše než my. Určitě přijdou krušné chvíle, protože začínáme s Dominikánskou republikou, která má hodně hráček vyšších než 195 centimetrů. Musíme do toho jít jednotně, snažit se o co nejlepší výkon a pokusit se udělat vše, co je v našich silách,“ řekl Athanasopulos.

Oproti evropskému šampionátu nastaly v českém týmu dvě změny. Blokařku Magdalenu Jehlářovou, která musela odjet na americkou univerzitu, nahradila Ema Kneiflová. Pak onemocněla další středová hráčka Elen Jedličková, místo níž se do týmu dostala smečařka Lucie Kolářová.

České volejbalistky se po čtyřech letech vracejí na „místo činu“, i v roce 2019 hrály olympijskou kvalifikaci v čínském městě Ning-po. Tehdy bojovaly čtyři týmy o jedno postupové místo a Češky v duelech s domácím výběrem, Německem a Tureckem získaly jen jeden set proti Turecku.

Ve skupině je vedle domácího výběru, Srbek, Mexičanek, Ukrajinek a reprezentantek Dominikánské republiky čekají ještě bronzový tým z ME Nizozemsko a Kanada. Sedm zápasů odehrají Češky v devíti dnech.

Samostatné Česko dosud v šestkovém volejbale na olympijských hrách nestartovalo. Ženský národní tým bývalého Československa se zúčastnil olympijského turnaje jen v letech 1968 a 1972.

Vedle čínské skupiny se bude o účast v Paříži bojovat ještě v Japonsku a Polsku. Tam se rovněž osm týmů utká o dvě postupová místa. Pět míst se bude rozdělovat na základě světového žebříčku v červnu 2024. Budou preferované celky z kontinentů, které ještě nebudou mít v olympijském turnaji zastoupení, takže šance na případný postup z rankingu pro aktuálně sedmnácté Česko není velká.