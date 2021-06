Po půstu poháry. Ústecký volejbal se ukáže v Evropě

„Z 5. místa v extralize jsme dostali tu šanci. Původně jsme neměli záměr to hrát kvůli dotačním podmínkám de minimis, nechtěli jsme je prolamovat. Nakonec nám město vyšlo vstříc a dotace zůstanou zachovány v plné výši, proto jsme se do Vyzývacího poháru po třítýdenním zvažování přihlásili,“ objasnil Miroslav Přikryl, předseda SK Volejbal.

Je pamětníkem posledního vystoupení v Evropě.

Ústecký tým v Lize mistrů 1998/99 v jedné ze dvou osmičlenných skupin obsadil 4. místo. Doma složil 3:0 i pozdějšího vítěze Sisley Treviso. „Ligu mistrů si jako asistent trenéra pamatuju dobře. Šlo o jeden z vrcholů kariéry. Italy jsme hostili v naší mikrohale, byl to pro ně šok,“ vybavuje si první muž klubu.

Evropské poháry bere jako reprezentaci města, kraje i republiky. „Chápu to tak, že nepůjde o návrat na dlouhou dobu, ale chceme si zkusit, zda jsme konkurenceschopní. Vylosování 26. června pro nás bude hodně zajímavé, nebo nás možná vyděsí, protože ekonomika poháru je naprosto nečitelná. A soupeři, kteří nás můžou vyřadit, většinou pocházejí z východu. Jet někam za Ural by se mi ekonomicky moc nelíbilo, ale to riziko jsme podstoupili.“

Přikryl chce rychle doplnit kádr o evropské hráče. „Abychom mohli nějakou konkurenci nabídnout a zkusit neudělat ostudu. Nejaktuálnější jsou Slováci, zkolabovaly tam některé, dokonce i špičkové týmy. Sháníme mezi reprezentanty, neměli by patřit k drahým hráčům. Zkoušíme sahat do okolních zemí, do Polska, do Maďarska.“

Opory z minulé sezony jsou totiž pryč. Univerzál Kramar ukončil kariéru, nahrávač Bartůněk zamířil do Liberce, Kanaďan Borneman zůstává doma kvůli práci, Chilan Parraguirre nejspíš rovněž nebude na profesionální úrovni pokračovat. „Ukončil s námi jednání, zvažuje dělat evropského manažera pro chilský volejbalový svaz. Ztrácíme údernou sílu a kvalitu v útoku, nahradit to musí ambiciózní mládí,“ velí Přikryl, který získal už Srbu, Sudu a Baláže.

Pohárem si Ústí finančně nepomůže, bude ztrátový. „Až kdybychom se dostali do elitní čtyřky, nějaké peníze se vracejí, ale jinak nás to bude finance spíš stát. Ne statisícové částky za každé kolo, ale určitě půjde o náklady, které klub pocítí.“