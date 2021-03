Přikryl chce šéfovat českému volejbalu, v Ústí udrží trenéra Vašinu

„Je to skupina, která mě nominovala a která má nějaký důvod a nějaké znalosti, proč by mělo dojít ke změně ve vedení svazu. Když ta spokojenost s vedením svazu není a někdo si myslí, že já bych měl být nositelem těchto změn v dění a řízení svazu, tak já jsem s tím souhlasil a tuto kandidaturu schválil.“

Současným svazovým předsedou je od roku 2017 Marek Pakosta. Přikryl je léta duší ústeckého volejbalu, zažil s ním slavnou mistrovskou éru v 90. letech i pozdější finanční kolapsy a záchrany. Vždy klub udržel nad vodou.

A před letošním ročníkem sestavil silné mužstvo, které už má pohárový bronz a v sobotu zahájí čtvrtfinále play off na půdě Lvů Praha. Jde o souboj čtvrtého s pátým po základní části.

„Před sezonou jsme zdaleka nepředpokládali, že bychom měli hrát o medaili v Českém poháru a že se tak lehce a hodně úspěšně dostaneme do play off. Takže očekávání jsou pokračovat dál v těchto výkonech, a pokud se to povede, tak překvapit,“ vyhlásil manažer SK Volejbal Ústí.

„Sportovní forma gradovala na finálovém turnaji Českého poháru, tam jsme hráli celkem dobrý a účelný volejbal. Nyní ale mám pocit, že nás zranění hodně limitují. Je tady problém už nejen na postu univerzála, ale jak zátěž není rozprostřena mezi vícero hráčů, tak základní šestka už teď má problémy se zdravím. Řešíme takřka ob den nějaké drobné bolístky a zranění, svalové problémy.“

Lvi Praha jsou favorité, ale otázka je, jak je ovlivní kruté vyřazení ze semifinále Vyzývacího poháru s Ankarou. Ve středu padli až ve zlatém setu. „Většinou kluby, které se soustředí na evropské poháry, mají trošku problémy v české lize. Jak dalece je ta porážka a nepostup na poslední chvíli před play off poznamená a jestli to pro nás bude výhoda, si netroufám říct,“ zdráhá se Přikryl.



„Pokud dodržíme to, co jsme hráli celou sezonu, minimální chybovost, dobře ztrátovat na útoku a k tomu přidáme bojovnost, která v některých zápasech byla enormní, někdy zase chyběla, můžeme Prahu potrápit.“

A co po sezoně? Úspěšného trenéra Lubomíra Vašinu nejspíš udrží, úspěšný tým ne. „Je tady předběžný nástřel budoucí spolupráce se stávajícím trenérem. Jak on, tak klub má zájem na další spolupráci, takže tady asi ke změně nedojde,“ prozradil Přikryl.

„V hráčském kádru však změny budou. Ti hráči si udělali jak v české lize, tak i v zahraničí dobré jméno. Těžko udržíme základní šestku pohromadě. Nepovažuji to za mimořádnou událost, my jsme klub, který dává šanci mladým nebo opomenutým hráčům. Ti, kteří se tady chytnou, po pár sezonách odejdou do bohatších týmů nebo do zahraničí. Pro složení týmu do budoucna aktuálně shromažďuji informace, kdo je volný, kdo má zájem, kdo se nabízí. Někteří současní hráči už podepsali dohody a smlouvy, ale o koho se jedná, je zatím interní informací klubu.“

Nejistá je ekonomická síla ústeckého klubu pro příští sezonu, Přikryl čeká na dotace z veřejných financí i z Národní sportovní agentury a svazu. „Peníze budou určitě menší než v loňském roce a budeme muset někde šetřit. Neříkám, že je to likvidační, ty zprávy se zatím tvoří. Do konce března snad bude jasno.“

A brzy i o tom, zda Přikryl povede celý český volejbal, nejen ústecký klub.