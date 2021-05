Konec jedné éry. Opory volejbalistů Ústí končí, přijdou Baláž a Srb

„Rozhodl jsem se, že tento rok nebudu hrát v Evropě. Chci být blíž své rodině a přátelům a navázat na svou kariéru doma,“ vysvětlil své rozhodnutí Borneman.

Ústí už oznámilo dvě posily. Na pozici nahrávače přichází na hostování z Liberce Jiří Srb, z mistrovského Karlovarska bude v klubu hostovat blokař Radek Baláž.

„Chtěl bych se tu co nejvíc zlepšit, jako každou sezonu. A samozřejmě pomoct Ústí k co nejlepšímu výsledku a drát se co nejvíc na hřiště,“ řekl klubovému webu Baláž, jenž ještě vstřebává mistrovskou sezonu. „Můj první titul v životě. Naprostá paráda. Ještě k tomu, když to byla tak těžká sezona, kterou přerušil covid. Ale zvládli jsme to perfektně, budu na to vzpomínat asi hodně dlouho.“

Dvorním nahrávačem ve Varech je reprezentant Lukáš Ticháček, od kterého se mladý blokař snažil co nejvíc naučit. „Dost mi radil při útoku, při souhře, co lze dělat líp. Má obrovský přehled. Je vidět, co všechno má za sebou,“ smeká talentovaný Baláž.

V Ústí by se měl nyní role nahrávačské jedničky ujmout Jiří Srb. „Prahnul jsem po větším zápasovém vytížení, chtěl jsem mít na sebe větší tlak. Liberec mi povolil vyjednávat o novém angažmá, pak už to šlo rychle. Začali jsme se bavit s ústeckým manažerem Miroslavem Přikrylem a upekli jsme roční hostování,“ líčí Srb.



Věří, že v Ústí se stane lídrem. „Chci na sobě mít ten tlak, těším se na to, že to budu mít víceméně ve svých rukách. Že si tu hru budu moct řídit, že to na mně bude postavené,“ přeje si hráč, který v minulé sezoně vyhrál s Libercem domácí pohár a v extralize dobyl bronz. „V globálu byla sezona úspěšná, ale mrzí mě, že jsme neudělali v extralize finále. Je to taková kaňka, protože si myslím, že ten tým na to po herní i lidské stránce určitě měl,“ mrzí Srba.

Jen dvě příčky pod Libercem skončilo v extralize Ústí, i proto Srb nepochybuje o tom, že i tady budou ambice vysoké. „Určitě všichni viděli, že Ústí mělo minulou sezonu úspěšnou. Dařilo se mu trápit a porážet i favority. Takže určitě by bylo fajn na to navázat i v příští sezoně. Rozhodně se budeme chtít porvat o play off, “ slibuje Srb.