Volejbalisté Ústí zbrojí na poháry, přichází posila z Nizozemska

„Je to mladý hráč, který má předpoklady zapadnout do našeho mladého kolektivu. Očekávám od něj razanci, dynamiku i agresivitu. Na tento post je potřeba hodně velká kvalita a ta vždy stojí peníze, tím jsme limitováni. Ale je to hodně nadějný týpek,“ uvedl ústecký generální manažer Miroslav Přikryl.

Dvaadvacetiletý van Solkema má zkušenosti z belgické i holandské nejvyšší soutěže, v Ústí podepsal roční kontrakt.

„Věřím, že bude naší údernou silou. Loni jsme měli na postu univerzála problémy, nevyšlo ani angažování Šmídla na poslední chvíli. Příchodem van Solkemy má teď trenér několik variant, může na tento klíčový post chystat dva tři hráče z našeho mladého kádru,“ těší Přikryla.

Van Solkema se kromě šestkového volejbalu věnuje i plážovému, dokonce hrál za belgický národní tým. „Je předpoklad, že díky průpravě na písku bude silovějším hráčem, očekávám od něj razanci, ale i trošku šikovnosti, protože hráči z písku jsou většinou technicky zdatní,“ slibuje si šéf.

Angažováním Nizozemce ještě posilování ústeckého týmu nekončí. „Objevují se ještě nějaké varianty na post smečaře. Dáváme teď dohromady rozpočtovou stránku, abychom věděli, kolik si ještě můžeme dovolit utratit. A když se během července či srpna objeví nějaký šikovný laciný hráč, tak se tomu bránit nebudu. Hodil by se nám spíš někdo zkušený, kdo by mladý tým dokázal ukočírovat,“ plánuje Přikryl.

Ústí si v této sezoně po dlouhých letech pauzy zahraje evropský pohár a už zná varianty, na koho by mohlo při losu narazit. „Jasno může být až někdy v listopadu, ale už teď víme, že z ekonomického hlediska to nebude žádná katastrofa. Nepojedeme nikam za Ural, budou to ale každopádně těžcí soupeři. Může to být vítěz rumunské ligy, šampion Černé Hory či Chorvatska, ale také Karlovy Vary,“ jmenuje šéf možné soupeře.

„Vary by pro nás byly nejméně atraktivní, nic by nás to nestálo, ale nechtěl bych je. Asi nejzajímavější by pro nás byl chorvatský soupeř,“ přeje si Přikryl.

Ústí bude na každý pád v Evropě outsiderem. „Narazíme na tým, který ve své zemi vyhrál ligu, takže bude mít velkou kvalitu. Rozhodně nebudeme za favorita, budeme se učit organizačně i sportovně.“