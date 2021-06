Jen nedostat Karlovarsko, přejí si v Ústí před Pohárem CEV

„Přihlášku jsme podali do Vyzývacího poháru. Nakonec nás činovníci Evropské volejbalové konfederace CEV posunuli do významnějšího Poháru CEV, což šlo mimo nás. Čekali, kolik klubů se do evropských soutěží přihlásí,“ řekl předseda ústeckého klubu Miroslav Přikryl.

V Poháru CEV kromě Ústí startují ještě Liberec, České Budějovice a Lvi Praha. „Pro mě je milým překvapením, že nás jako pátý nejlepší český celek zařadili do kvalitnějšího poháru a nepovažují českou extraligu za podřadnou soutěž. Signalizuje to, že máme určitou prestiž,“ cení si Přikryl, který je novým místopředsedou českého svazu. „Pohár CEV je pro nás odměna, prestiž a příjemná záležitost.“

Ústecký SK Volejbal se v kvalifikaci popere o postup do hlavní fáze s mužstvem, které vypadne z bojů o Ligu mistrů. Bude to buď Karlovarsko, rumunské Galati, které hrají spolu, nebo chorvatský Záhřeb a černohorská Budva.

„Půjdeme na top kvalitu,“ chápe Přikryl. „Báli jsme se, že bychom v Challenge Cupu museli někam za Ural, takže na cestování jde o přijatelné varianty. Los nedopadl špatně.“

Šéf ústeckého klubu se jen modlí, aby jeho tým nenarazil na českého šampiona z Karlovarska. „Z hlediska atraktivity by šlo o nejméně zajímavého soupeře, byť ekonomicky by to bylo téměř zadarmo,“ podotkl Přikryl. „Radši bychom jiný mančaft, což by navíc znamenalo postup Karlovarska. A my mu ho přejeme. Ostatní potenciální soupeři jsou mistři svých lig, a navíc nejde o rozvojové země, takže to bude těžká práce.“

Při postupu Ústí narazí na italskou Monzu.