Spolu za titulem? Transparentu jsme se zasmáli, ale člověk nikdy neví

„Trochu jsme se tomu transparentu zasmáli, ale člověk nikdy neví. Od fanoušků to je milé. Chceme potrápit každého, kdo na nás nastoupí. Diváci od nás můžou čekat hezký volejbal,“ slíbil ústecký blokař Martin Tibitanzl.

Ústí skončilo sedmé, přímý postup do play off mu utekl o fous. „Dohráli jsme základní část s dvanácti výhrami, měli jsme víc vítězství než šestá Odolena Voda, což je zvláštní. Navíc jsme ji dvakrát porazili. Takže si člověk říkal – my si to šesté místo zasloužili,“ řekl trenér Lubomír Vašina. Blokař Tibitanzl tvrdí, že aktuální sezona je v ústeckém podání téměř totožná s tou minulou: „Letos jsme měli 34 bodů, předtím 36. Což není takový rozdíl, bohužel v místech ano, loni jsme byli pátí, letos sedmí.“

I proto se SK Volejbal rve o postup do další fáze. V sobotním posledním kole základní části spláchnul zrovna Ostravu hladce 3:0, v prvním duelu předkola taky doma až po boji 3:1. Čtvrtý set otáčel z 21:24, a když se mu to povedlo, v hale vytrysklo nadšení.

„Vemič nás v té koncovce vytáhl svými servisy,“ děkoval Tibitanzl srbskému smečařovi. „Rotaci a půl jsme nedali podání, a když ano, tak nějaké jojo. Jsme rádi za ten obrat. V play off se počítá už jen výhra.“

I trenér Vašina se nervoval. „Nemyslím si, že bychom soupeře po sobotě podcenili, ale v hlavách jsme to možná měli. Ostrava jsou bojovníci, bylo to vidět. Po výborném začátku jsme se zbytečně nechali vnitřně vykolejit. Voda na jejich mlýn byla naše kazivost podání. Konec jsme vydřeli,“ ulevilo se kouči. „Fakt jsme v sobotu hráli výborně, bez chyb. Teď přišly a my se nechali nalomit. V play off se musí přitom hrát tady a teď, neřešit, co se stalo.“

V sérii sedmého s desátým je Ústí favoritem, hraje se na dvě vítězství, vyřazení bude Ostrava odvracet v pátek na domácí půdě. „Převládala ústecká zkušenost na jednotlivých postech, ale pokusíme se zklamání a prohru hodit za hlavu,“ burcuje ostravský trenér Richard Vlkolinský.