Ostrava už zvala na čtvrtfinále, vydrážděné Ústí ji v předkole vyřadilo

„Nejenže Ostrava měla v buletinu napsané, že příště hraje s Karlovarskem, ale dávala i nešťastná vyjádření. Že u nás vyhrají a pak jim začne boj o medaile. Museli počítat, že si to naše družstvo přečte a bude víc namotivované než normálně. Já bych takhle soupeře nedráždil, je to zbytečné,“ mínil ústecký trenér Lubomír Vašina.

Kapitán vítězů Jiří Kořínek tvrdil: „Naštvali nás. S klukama jsme se dohodli, že se nedostanou přes dvacítku. A nedostali by se, kdybychom na konci třetího setu nebyli žaludi.“

V elektrizující atmosféře Ústí v úvodních dvou sadách dominovalo. I do třetí vstoupilo báječně, vedlo o sedm bodů, jenže Ostrava pak dokázala manko smazat. Nakonec domácí při Vemičově podání získali klíčový náskok a nadšeně pak křepčili s bouřící halou.

„Byli jsme jednoznačně lepší, pak jsme to neudrželi v hlavách. Kdyby ano, bylo by to jednodušší, aspoň pro mě. Dva a půl setu bylo z naší strany výborných, zodpovědných, poctivých. Přišla kupa diváků a určitě se jim to líbilo, nám taky,“ hodnotil Vašina. „Ale je vidět, že když se Ostrava chytí, umí hrát odvážný a dobrý volejbal.“

Ústecký postup určil, že vítěz základní části Karlovarsko půjde ve čtvrtfinále na obhájce bronzu Liberec, který v předkole vyřadil Brno 2:0 na zápasy. Příbram vyzve Odolenu Vodu, pražští Lvi se poměří s Kladnem a Ústí zkusí zaskočit favorizované České Budějovice, které neporazilo už předlouhých 11 let. „Pro kluky to budou utkání, která si nezahrají každý den,“ těší se Vašina.

Čtvrtfinále play off se hraje na tři vítězné zápasy, série startují v sobotu na palubovkách lépe umístěných soupeřů po základní části.