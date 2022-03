Chtěli jsme Ostravu postrašit, říkal ústecký manažer Přikryl

„Chtěli jsme si před předkolem trochu narovnat sebevědomí a také Ostravu trochu postrašit, což se povedlo,“ usmíval se ústecký generální manažer Miroslav Přikryl.

V sobotu bylo hotovo za hodinu a kousek, neškodný soupeř se ani jednou nedostal do koncovky. „Hráčům není co vytknout, naopak. Hráli, jak se má hrát dnešní moderní volejbal s minimem chyb,“ chválil šéf.

Ústí skončilo po základní části na sedmé pozici, přímý postup mu tedy utekl o jedinou příčku a jediný bod. „Měli jsme takovou etapu, kdy jsme pomýšleli na první šestku. Nikdo ze soupeřů nám ale nepomohl nějakým překvapivým výsledkem, museli jsme si to uhrát sami, což nestačilo. A to sedmé místo je podle mě to, na co je tým poskládaný. Nic překvapivého, ale ani žádné zklamání.“

Pokud by však Ústí nepřešlo do čtvrtfinále přes desátou Ostravu, zklamání by to bylo. „Chceme teď udělat ještě ten poslední krok, postoupit do čtvrtfinále, ideálně ze sedmého místa,“ přeje si Přikryl.

Za povinnost, či dokonce formalitu však postup přes Ostravu nebere. „To vůbec! Jdeme do toho s pokorou, nebude to jednoduché. Ostrava se z té poslední porážky jistě poučí, určitě to s ní nebude snadné. Porazila nás dvakrát v poháru, nemáme s ní až tak dobrou bilanci. Ale chceme potvrdit naši kvalitu.“

Pokud Ústí postoupí do čtvrtfinále ze sedmého místa, narazí na superfavorita České Budějovice, které jsou po základní části druhé za Karlovarskem. „Tam už by to bylo opačně. Budějovice by musely potvrzovat roli favorita, ale to je strašně daleko. Teď se soustředíme na sérii s Ostravou, o dalších ambicích bych zatím vůbec nemluvil,“ nechce předbíhat Přikryl. Série začne ve středu v Ústí, v pátek se hraje u soupeře. Případný třetí zápas by byl v Ústí na programu 22. března.