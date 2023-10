Liberecké volejbalové týmy vzdaly Evropu. Chtějí domácí trofeje

Až na drobné výjimky byli v tomto tisíciletí liberečtí volejbaloví fanoušci zvyklí na to, že muži Dukly, a v posledních letech i ženy, startovali v evropských pohárech. Po titulových sezonách se v Liberci hrála Liga mistrů a mistryň a pod Ještěd jezdily nejslavnější evropské týmy.

Letos se však vedení VK Dukla rozhodlo pro překvapivý experiment. V minulé sezoně totiž oba celky, které po velmi dobré sezoně mířily vysoko, shodně ztroskotaly již v extraligovém semifinále.

„Rozhodli jsme se, že letos evropské poháry hrát nebudeme, i když na ně máme díky výsledkům v minulé sezoně právo. Budeme se plně soustředit jen na extraligu, což je pro nás top, a na domácí pohár. Chceme co nejlepší výsledky, týmy na to máme silné a rádi bychom dosáhli toho, co se nám v minulé sezoně nepovedlo. Naším snem je dostat se do extraligového finále,“ vysvětlil Pavel Šimoníček, šéf libereckého volejbalového klubu, proč Dukla Evropu vzdala. „Za pětadvacet let, co jsem ředitelem, jsme evropský pohár nehráli dvakrát. Jednou jsme byli až šestí a jednou jsme to odvolali kvůli finančním problémům.“

Dukla by se ráda vrátila na český trůn. Muži naposledy vyhráli extraligu v roce 2016, ženy získaly historickou trofej v sezoně 2020/21 díky triumfu v základní části, protože play off bylo kvůli covidu zrušeno. „Teď jsme zvolili tuto variantu bez Evropy, protože se chceme víc věnovat tréninkům než cestování a mělo by nám to vyhovovat. Budu spokojený, když zopakujeme minulou sezonu, kdy jsme hodně zápasů vyhráli, a věřím, že v play off už budeme mít víc štěstí,“ uvedl Šimoníček.

Volejbalisté Dukly pod vedením kouče Martina Démara vykročí do nové extraligové sezony s hodně obměněným kádrem příští sobotu utkáním v Benátkách nad Jizerou.

Zato liberecké ženy už do nejvyšší soutěže vstoupily vítězstvím 3:1 v Přerově a tuto sobotu se poprvé představí ve své hale. Svěřenkyně trenéra Libora Gálíka hostí od 16 hodin Šternberk a diváci se mohou těšit na řadu nových jmen.