Liberecká hala hostí první volejbalový dvojzápas sezony

Po vydřeném vítězství 3:2 v Benátkách nad Jizerou liberečtí volejbalisté prvně v sezoně nastoupili v domácím prostředí a předvedli mnohem povedenější výkon. Drama připustili pouze ve třetím setu a ve středu večer porazili v dohrávce 1. kola extraligy Beskydy hladce 3:0 (16, 22, 25).

„Výkon byl stoprocentně lepší než v Benátkách. Byli jsme soustředění na každý míč od začátku utkání až do konce. Jenom je škoda, že jsme ve druhém i třetím setu vedli o tři až pět bodů a nechali jsme soupeře na jednom postavení srovnat. Toto by se nám nemělo stávat. Jestli chceme hrát proti silnějším týmům, tak jednou ten bod udělat nemusíš, ale podruhé už ano,“ uvedl pro www.cvf.cz kouč Dukly Martin Démar. „Na druhou stranu je ale zase dobré, že jsme ty koncovky zvládli a určitě to bude pro hráče ponaučení do dalších zápasů,“ podotkl Démar, jenž i v tomto duelu postrádal zraněného kapitána a nahrávačskou jedničku Lukáše Ticháčka, jehož však spolehlivě nahradil Šimon Bryknar.

Fanoušci v hale Dukly mohli poprvé v ostrém zápase vidět v akci letní posily – blokaře Daniela Urueňu z Peru a Lukáše Trojanowicze, argentinského univerzála Germana Johansena a smečaře Radka Sudu. Všichni nastoupili v základní sestavě, v níž se kromě Bryknara objevili ještě smečař Lukáš Démar a Estonec Silver Maar na pozici libera.

Ženy Dukly ve čtvrtek vyhrály v Ostravě 3:1 (21, -18, 14, 14) ve čtvrtém utkání oslavily čtvrté vítězství.

Sobotní extraligové volejbalové odpoledne nabídne následující menu: v 16.00 nastoupí Liberečanky proti Šelmám Brno, v 18.30 odstartuje mužský duel mezi Duklou a Zlínem.