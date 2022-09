Karlovarsko po zisku Superpoháru začalo volejbalovou extraligu suverénně

„Povedl se nám start do zápasu a po celé utkání se nám dařil servis. Podle mě jsme zaslouženě vyhráli, i když po druhém setu jsme si to trochu zkomplikovali, když jsme Ostravu pustili do koncovky našimi vlastními chybami. Příště se toho musíme vyvarovat,“ řekl nový kapitán Jihočechů smečař Martin Licek, jenž nahradil klubovou legendu Radka Macha po jeho konci kariéry.

Pětisetové zápasy naopak sehrálo Kladno s Ústím nad Labem (3:2) i staronový účastník extraligy z Benátek nad Jizerou proti Liberci. Čtvrtý set vyhrála Dukla po maratonském průběhu až 36:34, tie-break pak 15:10. První tři body má také Brno po výhře 3:1 ve Zlíně.

Úvodní kolo zakončí nedělní zápas Lvů Praha proti Odoleně Vodě.