Olomoucké volejbalistky jsou favoritkami pohárového Final Four

Turnaj začne sobotním semifinále mezi Prostějovem a Přerovem. Po nich nastoupí celky Olympu a předloňských vítězek z Olomouce. Nejlepší tým získá vedle trofeje i právo startu v Poháru CEV.

Roli velkého favorita budou plnit hráčky Olomouce. V ligové soutěži dosud neprohrály a rády by oslavily i pohárový triumf. „Holkám to letos funguje, hrají dobře, chtějí a ví, o co jde. Ve Final Four se chceme dostat do finále a uspět v něm,“ řekl trenér Olomouce Jiří Teplý.

Program Sobota - semifinále:

16:00 Prostějov - Přerov

18:30 Olomouc - Olymp Praha

Neděle:

17:00 finále

Lubomír Petráš, který nyní šéfuje lavičce desetinásobného pohárového šampiona Prostějova, si uvědomuje, že nemá tak silný tým jako dřív. „Ale neznám družstvo, které by nechtělo vyhrát. Proto i naším cílem je vítězství. Jsme si ale vědomi síly soupeřů,“ uvedl kouč obhájkyň.

Olymp Praha ani Přerov loni závěrečný turnaj nehrály, o to více je letošní účast těší. „Pro nás je veliký úspěch dostat se mezi nejlepší čtyři týmy, velice si toho cením. Proto bych byl rád, abychom zahráli hlavně dobrý volejbal pro lidi,“ přál si kouč Přerova Radim Vlček. Jeho tým by měly v Brně podpořit dva autobusy příznivců.

Zbraně neskládá ani Olymp, který má po delší době možnost utkat se o trofej. „Olomouc je jasným favoritem, ale chceme v souboji s ní potvrdit příslušnost k absolutní české špičce,“ řekl dlouholetý trenér Pražanek Stanislav Mitáč.

Na rozdíl od loňska bude ve Final Four chybět pořadatelské Královo Pole. „I tak jsme ale rádi, že můžeme pořádat tento turnaj a že pro diváka připravíme nezapomenutelný zážitek,“ řekl na dnešní tiskové konferenci předseda KP Brno Richard Wiesner.