Olomoucký trenér po duelu s Ostravou: Měli jsme zápas pod kontrolou

Z domácích soutěží si zítra Olomoučanky opět odskočí na mezinárodní scénu. Od 20 hodin čeká ve slovinském Kamniku další zápas Středoevropské ligy MEVZA.

„Momentálně máme hodně zápasů na domácí a evropské scéně a musíme se vyrovnávat i s přechodem z míčů Gala na Mikasy a zpět. S Ostravou jsme ovšem dobře podávali a dostávali soupeře pod tlak,“ chválil tým olomoucký trenér Jiří Teplý. „I když jsme na začátku druhého setu dostali několik es, tak jsme se za chvíli vrátili do hry a celý zápas jsme měli pod kontrolou.

Sokol Šternberk držel před domácím zápasem s úřadujícím mistrem z Prostějova teoretickou naději na účast v play off, favoritovi sice sebral jednu sadu, po porážce 1:3 jej však čekají tuhé záchranářské boje.

„Začali jsme nervózně a pomohla nám až změna nahrávačky, která udala naší hře jiný rytmus. Celkově to byl pěkný výkon. Máme se od čeho odpíchnout a určitě nám to pomůže do klíčových zápasů v sezoně. Chválím především Natálii Zemánkovou zejména za její nebezpečný a účinný servis,“ jmenoval šternberský kouč Jan Drešl.

„Dobře jsme do utkání vstoupili a odehráli hodně solidní dva sety především díky slušnému podání a bodovým blokům, kterých jsme měli celkem devatenáct,“ řekl prostějovský trenér Ľubomír Petráš. „Pak už toho důrazu bylo na naší straně méně, naopak Šternberk tlačil servisem a výborně mu zahrála kapitánka Schandlová, jejíž útoky jsme nezvládali bránit. Ve třetím setu jsme navíc nakupili řadu nepřesností, naštěstí ve čtvrtém jsme to dorazili a tři body se počítají.“