Asterix padl. Teď stojí v cestě olomouckých volejbalistek Rumunky

Z prvního duelu v Beverenu osmifinále poháru CEV si olomoucké volejbalistky přivezly výhru 3:1 a postupová matematika před včerejší odvetou hovořila jasně, k postupu jim stačilo uhrát dva sety. Vysokoškolačky nakonec dokázaly belgické soupeřky přemoct i podruhé v poměru 3:1 a mohly slavit postup do čtvrtfinále druhé nejprestižnější evropské soutěže.

„Tam jsem ještě nebyla,“ smála se šťastná smečařka Martina Michalíková. „Určitě je to velký úspěch, ale neřekla bych, že tam chceme skončit,“ věří si i na dalšího soupeře, kterým bude rumunský Stiinta Bacau.

Vysokoškolačky dokázaly i přes tuhý odpor soupeřek získat první set. Kdo si ale myslel, že se Asterix tváří v tvář hrozbě vyřazení zlomí, zná málo bojovnou povahu Galů. Hosté druhý set ovládli 25:17 a patnáct stovek diváků v univerzitní hale lehce znejistělo.

„Trochu mi to připomnělo druhý set v Belgii. Bylo jasné, že soupeřky musely něco udělat, takže jejich tlak ještě zesílil. Celou dobu jsme si ale věřily, že když budeme hrát, co chceme, tak dva sety nějak dotlačíme,“ nepochybovala o šťastném konci Michalíková.

Trenér Jiří Teplý v závěru druhé sady stáhl z hřiště první šestku. „Holky si odpočinuly a prohlídly si hru soupeřek zvenku, aby se uklidnily, a to pomohlo,“ vysvětlil kouč.

Do stavu 10:9 Beveren držel krok, ale pak vysokoškolačky při podání Gabriely Orvošové utekly na 24:13 a vzápětí už křepčily v oslavném tanečku. „Ale tím extrémním tlakem na servisu byly soupeřky hodně nepříjemné,“ uznala Michalíková. „A další věc byly ty jejich hozené zalívky, které v extralize nikdo nehraje a myslím, že by je tu rozhodčí ani netolerovali. Kolikrát se s tím nedá nic dělat, jen člověk rozhodí rukama a jde se dál. Zalívky přece nemůžou rozhodnout zápas.“

Po letech brzkých konců v poháru CEV si Olomouc postup mezi nejlepší osmičku náležitě vychutnala, na palubovce nechybělo ani šampaňské. „Družstvo jde pomalu nahoru a je to vidět v lize i evropských pohárech. Kdysi v devadesátých letech jsem zažil, jak jsme hráli Final Four Poháru mistrů, to byl asi největší úspěch. A od té doby jsme takto daleko v evropských pohárech nebyli. Je to určitě velký úspěch a uděláme všechno pro to, abychom to posunuli ještě o kousek dál,“ nechce se Teplý uspokojit.

Ve čtvrtfinále na Olomouc čeká rumunský Stiinta Bacau. Dvojzápas bude začínat na půdě soupeře z a čtrnáct dní, o další týden později uvidí další velkou volejbalovou bitvu univerzitní hala. Vysokoškolačky už se v této sezoně s rumunským týmem potkaly, v předkole Ligy mistrů doma podlehly Albě Blaj 2:3 po velkém boji. „Bacau jsem vůbec neviděla, ale dívala jsem se na rumunskou tabulku, kde jsou na třetím místě. A s Albou, s kterou jsme hráli vyrovnaně, suverénně prohrávají. Takže si myslím, že je to tým, který bychom mohli potrápit,“ věří Michalíková.

„Od každého zápasu očekáváme, že ho vyhrajeme, takže tady to musíme čekat též. V Rumunsku jsme byli, podle výsledků v lize by Bacau mělo být o něco slabší, ale určitě to ne bude jednoduchý soupeř,“ tuší Teplý.