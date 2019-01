V Brně bez Brna. Na volejbalové oslavě bude chybět hostitel

Hostitelské KP Brno v říjnu nečekaně krachlo už ve 2. pohárovém kole na půdě prvoligových Dobřichovic, přes čtvrtfinále se neprokousalo ani VK Brno vystupující pod přízviskem šelmy, tudíž sobotní semifinálový program v hale ve Vodově ulici brněnské příznivce zrovna dvakrát neosloví: od 16 hodin se utká Prostějov s Přerovem, od 18.30 pražský Olymp s Olomoucí. Finále následuje v neděli od 17 hodin.

„Každým rokem se vypisuje výběrové řízení (na pořadatele turnaje), ale abych byl upřímný, moc zájemců nebylo. Takže jsme strašně rádi, že nám Brno vytrhlo trn z paty,“ sděluje předseda Asociace volejbalových klubů Peter Goga.

V Brně se ostatně turnaj Final Four konal už loni, kdy byl zdejší celek přítomen. „Je to pro nás ideální destinace, protože je tu krásná hala a osm z deseti extraligových týmů je z Moravy, takže to sem nemají daleko,“ vyzdvihuje Goga klady Brna.

Určení dějiště závěrečného turnaje ještě předtím, než jsou známi jeho účastníci, však nese riziko, které se právě v tomto případě zhmotnilo. „Chtěli jsme pomoct zpropagovat turnaj a posunout jej do pozice oslavy ženského volejbalu,“ vysvětluje prezident královopolského klubu Richard Wiesner.

Jenže oslava bez hostitele nikdy není ideální. Zvlášť v případě, kdy je hlavní ambicí zvýšit zájem fanoušků. „Právě návštěvnost je největší problém, se kterým momentálně ženský volejbal bojuje,“ neskrývá Goga. „Potřebujeme být víc vidět. Když vidím, jaké haló umí udělat kolem florbalu nebo házené, tak musíme víc konkurovat,“ nabádá přerovský trenér Radim Vlček.

Právě on je paradoxně jedním z největších diváckých magnetů. Bývalý fotbalista a futsalista pochází z Brna a do haly se za ním chystá kupa známých. Domácí příznivci mohou být zvědaví také na Martina Hrocha, který v Brně několik let hrál a nyní je jedním z trenérů Olympu, kde vede i bývalou brněnskou oporu Pavlu Šmídovou (dříve Vincourovou).

Z Prostějova i Přerova by měly dorazit rovněž autobusy s fanoušky. Otázka je, zda nepřečíslí ty brněnské.