Pražští Lvi si finále Vyzývacího poháru nezahrají, rozhodl zlatý set

„Celkově jsme byli velmi úspěšní, rvali jsme se statečně a zanechali výborný dojem. Museli ze sebe vydat maximum, aby nás udolali. Můžeme být spokojení. Teď převládá zklamání, ale celkově spokojenost,“ hodnotil pražský trenér Tomáš Pomr.

V Praze přehráli Lvi soupeře především za pomoci skvělého servisu a v odvetě se karta obrátila. Český klub ve všech setech dotahoval náskok soupeře, což se povedlo jen v koncovce úvodní sady. Lvi prohrávali už 22:24, ale odvrátili i třetí setbol za stavu 24:25 a při jejich první šanci set ukončit smečovali domácí do autu.

Lvům tak stačilo vyhrát k historickému postupu ještě jeden set, ale to se nepovedlo. Od druhého setu totiž byla Ankara lepší. Rázný útok favorita řídil s 26 body nejlepší hráč utkání Bulhar Atanasov, autor šesti es. „Škodil nám servisem, útokem, všemi činnostmi,“ uvedl Pomr. K Atanasovovi se přidaly osmnáctibodové nizozemské posily tureckého celku - univerzál Ter Maat a smečař Van Garderen.

Do zlatého setu vstoupili Lvi výtečně a po autu soupeře a úspěšném bloku vedli 3:0. Po dlouhé výměně ale bylo srovnáno na 6:6 a domácí odskočili na 10:8 poté, co blok zastavil Špulákův útok. Po „prasátku“ po podání Ankary už to bylo 13:10 a konec přišel při druhém mečbolu a servisu Nedeljkoviče do pásky.

„Rozhodla kvalitní hra soupeře. Donutili jsme je odehrát maximum. Byli jsme pod brutálním tlakem a měli to složité. Strašně si cením, že jsme si řekli, že to odmakáme, odbojujeme, a tak to bylo. Za každého stavu tam hráči nechali všechno. Rozhodly mimořádné výkony individualit na druhé straně,“ prohlásil Pomr.

Ve finále třetího evropského poháru ještě český tým nehrál. Dukla Liberec si v roce 2010 zahrála Final Four a skončila čtvrtá. Před osmi lety byl Liberec v semifinále, ve kterém nestačil na pozdějšího vítěze soutěže italskou Piacenzu.