Lvi vyhráli první semifinále volejbalového Vyzývacího poháru

„Je to nejcennější vítězství v sezoně,“ řekl Pomr v České televizi. „Šance (na postup) teď máme o trošičku větší, minimálně pojedeme pro zlatý set.“

Dvaadvaceti body se o výhru zasloužil Matej Mihajlovič. Slovinský univerzál měl v útoku ve spolupráci s nahrávačem Jakubem Janouchem vysokou úspěšnost sedmdesát procent. Navíc dal šest z deseti es českého celku.

„Ze začátku jsme byli pod tlakem, balony na nás lítaly mnohem rychleji než jsme zvyklí, ale popasovali jsme se s tím a postupně přebírali otěže,“ komentoval Pomr vývoj.

Jeho tým v úvodní sadě ztrácel, ale v její koncovce uspěl mimo jiné díky bloku Srba Nedeljkoviče a nechytatelnému servisu Mihajloviče. Ve druhém setu Lvi rozebrali hru Ankary. Italský trenér Giampaolo Medei dokonce stáhl z palubovky celou elitní sestavu a poslal do hry náhradníky. „Kluci skvěle plnili taktické pokyny, ale vypadalo to lehčeji, než to ve skutečnosti bylo,“ podotkl Pomr.

Ve třetí sadě se pražský tým dostal do vedení i díky obětavé obraně a vypracoval si čtyřbodový náskok. Radovat z výhry se hráči mohli po druhém mečbolu a servisu Ankary do autu. „Klobouk dolů, co kluci předvedli,“ řekl Pomr.

V druhém semifinále vyhrál první zápas Milán nad týmem Halkbank Ankara 3:1.