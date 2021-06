Volejbalistky znovu porazily Maďarky a jsou blízko Final Four

České volejbalistky zvládly vítězně vstup i do druhého turnaje Evropské ligy. V Praze zdolaly Maďarky 3:0 po setech 25:21, 25:21 a 25:20, zvýšily svůj náskok v čele skupiny C a k postupu do Final Four jim stačí bod ze dvou zápasů.