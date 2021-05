Volejbalistky vyhrály v Evropské lize i nad Běloruskem a vévodí skupině

České volejbalistky se dál drží na vítězné vlně. V Praze porazily v Evropské lize Bělorusky 3:1 po setech 25:7, 22:25, 25:12, 25:21. Po prvním turnaji vedou suverénně skupinu C a jsou blízko k postupu do Final Four.