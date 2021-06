Volejbalistky si zahrají Final Four Evropské ligy, s Chorvatkami stačil bod

České volejbalistky si potřetí za sebou zahrají Final Four Evropské ligy. K vítězství ve skupině C jim stačil bod za prohru v Praze s Chorvatskem 2:3 po setech 25:20, 25:27, 21:25, 26:24 a v tie breaku 12:15. Byla to první porážka týmu ve skupině.