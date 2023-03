Derby s Prostějovem? Dobrá zpráva pro pokladníka, konstatují v Olomouci

Víru v olomoucký úspěch může posílit vzájemná bilance obou čtvrtfinálových protivníků. Hráčky UP mají na svém kontě dvě výhry (3:2 v Prostějově a 3:0 doma) oproti jediné stále aktuálního ligového šampiona (3:0 na domácí palubovce). Papírovým favoritem série je však loňský mistr, který jako obhájce titulu obsadil v letošní základní části extraligy třetí místo se ziskem 61 bodů. Tým trenéra Martina Hrocha skončil šestý a bodů nasbíral 50.

„Na šestou příčku jsme spadli v posledním kole a v porovnání s olomouckými ambicemi je to určitě špatný výsledek,“ nezastírá kouč Hroch. „Na druhou stranu extraliga oproti loňsku zvýšila svou úroveň. Takže jestliže je v ní šest týmů, které mohou být na bedně, a to ještě nepočítáme překvapivého pohárového finalistu z Ostravy, není to tak úplně neočekávané.“

Olomoucké publikum se na čtvrtfinálové derby může těšit v úterý 28. března od 18 hodin. Třetí duel se bude hrát v Prostějově v pátek 31. března v pět odpoledne.

Trenére, jaký je Prostějov coby soupeř do prvního kola play off?

Výborná zpráva pro pokladníka klubu, náklady na dopravu jsou minimální. (úsměv)

Jaké jsou silné a slabé stránky protivníka, na co či koho si u něj dát pozor?

Myslím, že se společně s naším krajským rivalem nemáme čím překvapit. Těší mě, že je v Prostějově tolik hráček, které znám buď z reprezentace, nebo z předchozích společných sezon, ať už se jedná o Trnkovou, Bajusz, Kvapilovou, Stavinohovou či Silvu. Nepochybuji ale o tom, že trenér Čada nás má rovněž výborně zmapované. Souboj bude zajímavý.

V jakém rozpoložení jde do play off váš tým?

Poslední týdny ukázaly, že příchod nové hráčky Barbary Djapič a úspěšná integrace Anety Weidenthalerové přinesly konkurenci v týmu i zkvalitnění tréninkových jednotek. Celkově vnímám prostředí pozitivně, zároveň je znát gradace koncentrace týmu před koncem sezony.

Jak velká je nevýhoda, že soupeř začne doma a bude tam hrát i případný pátý zápas?

Poslední dvě sezony ve vzájemných soubojích s Prostějovem ukázaly, že domácí prostředí nemusí být zrovna výhodou, takže se dá těžko předvídat. Ale vzhledem k vzájemné vzdálenosti zvu všechny naše příznivce jak do naší haly, tak do té prostějovské.

Jak důležití budou právě fanoušci doma a případně i na zápasech v nedalekém Prostějově?

V průběhu sezony jich bohužel až zas tolik nebylo. Ale samozřejmě naše výkony na to měly vliv. Ti diváci, kteří přišli, však byli slyšet, takže budu velmi rád, pokud se jejich počet ve čtvrtfinále minimálně zdvojnásobí.