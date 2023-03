Olomoucké volejbalistky podlehly Královu Poli, v play off jdou na Prostějov

Začátek olomouckého zápasu patřil hostům z Brna, kteří si při servisu Bukovské vybudovali šestibodový náskok (3:4, 3:9) a vedení si drželi i nadále (4:10, 8:12). Univerzita se sice několikrát dostala až na dostřel jediného bodu (11:12, 15:16), před koncovkou ale znovu výrazněji ztrácela (15:19, 17:22) a nakonec prohrála 21:25.

V úvodu druhého dějství si oba týmy vyměnily bodové pozdravy (4:1, 4:4), poté se ztrátovalo až do stavu 7:7, kdy se znovu jako první vrhly do útoku domácí volejbalistky a po servisech nahrávačky Galvaové vedly 12:7. Hanačky se viditelně uklidnily a s velkou chutí začaly navyšovat svůj náskok (16:9). Pohromu Brna dokonala domácí Kneiflová, která se za stavu 20:14 postavila na podání a vydržela tam až do konečného výsledku 25:14 a vyrovnání na 1:1.

Jenže vysoká výhra měla na tým VK UP jakýkoliv jiný než kýžený povzbuzující účinek. Ve třetí části to bylo z pohledu domácích brzy 3:7 a pak už to šlo rychle - 6:12, 7:15, 8:17. Ještě jednou mohla Olomouci pomoct servírující Kneiflová (13:21, 18:21), jenže následující čtyři výměny patřily Královu Poli a s nimi i celý set - 18:25 a 1:2.

Hanačky v duelu nutně potřebovaly bodovat, aby pro play off udržely čtvrté místo a výhodu prvního čtvrtfinálového zápasu v domácím prostředí, a ve čtvrté sadě se do protivníka zakously (6:2, 8:3).

Nápor Olomouce až na drobné výpadky (10:5, 10:8) nepolevoval (18:13), a to až do stavu 20:15, po němž se na podání dostala hostující nahrávačka Borrerová a s její výraznou pomocí brněnský tým otočil na 20:21. Koncovka se změnila v přetahovanou o každý bod, k mečbolu se nakonec propracovali hosté (23:24), kteří jej hned dokázali proměnit a po výsledku 23:25 se radovali z celkové výhry 3:1.

„V Olomouci se nehraje na krásu, ale na vítězství. Pro nás to dnes bylo obrovsky náročné, protože domácí tým hrál neskutečně dobře na síti i v poli. O výsledku rozhodly maličkosti,“ řekl hostující kormidelník Erik Nezhoda.

„Do zápasu jsme vstoupili hodně nervózně, protože si všichni uvědomovali, co je ve hře. Podle toho to také ze začátku vypadalo, byla tam spousta chyb, bloků v síti a zkažených servisů. V koncovce jsme se z tohoto stavu dostali a potvrdili to ve druhé sadě, v níž celý tým perfektně plnil pokyny. Pro mě je nepochopitelný začátek třetího setu, kdy nikdo z našeho družstva nebyl ve hře a celá šestka byla zralá na vystřídání. Čtvrtou část jsme i přes konečnou prohru měli paradoxně téměř celou pod kontrolou až na jednu rotaci, ve které jsme dostali pět bodů a Brno už si pak závěr zkušeně pohlídalo. Prohráli jsme, soupeři gratuluji k vítězství a jako pozitivum před play off beru to, že jsme si dokázali, že umíme hrát vyrovnaně i se silnými soupeři,“ konstatoval domácí kouč Martin Hroch.

Čtvrtfinálovou sérii proti Prostějovu zahájí Univerzita Palackého na soupeřově palubovce v sobotu 25. března. V Olomouci se bude hrát v úterý 28. března od 18 hodin a znovu v Prostějově v pátek 31. března. Případný čtvrtý duel by se uskutečnil v pondělí 3. dubna v hale UP a pátý ve čtvrtek 6. dubna na hřišti protivníka.