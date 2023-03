Slabý výkon sudích, v tiebreaku ovlivnili čtyři balony, mrzí olomouckého kouče

Úvod prvního čtvrtfinále patřil hostujícím Olomoučankám (1:3, 2:6, 4:10), Prostějov se sice dokázal téměř dotáhnout (10:12). ale proti dalšímu zdramatizování průběhu byla servírující Herdová (10:17). Domácí tým sice ještě korigoval (16:19, 19:22), sadu už však nezachránil - 20:25.

Naopak začátek druhého dějství zachytil lépe obhájce titulu (6:3), brzy však bylo vyrovnáno (6:6). Bojovalo se o každý míč, o něco více navrch ale měly domácí volejbalistky, které se ovšem dlouho nemohly dostat do výraznějšího trháku. Povedlo se jim to až v koncovce (21:19, 23:19), kterou už si zkušeně pohlídaly a po výsledku 25:21 srovnaly krok.

A zase pro změnu olomoucký nápor odstartoval třetí část střetnutí (4:7, 7:7, 7:10), navíc ihned následovalo další bodové odskočení VK UP (8:10, 8:13) a Prostějov už nedokázal zareagovat. Univerzita díky výhře opět 25:20 vedla 2:1 a byla jediný set od důležitého vítězství.

Jenže domácím vyšel vstup do čtvrtého setu (4:4, 9:4) a jejich náskok dál děsivě narůstal (15:7). Vysokoškolačky vůbec nenašly protizbraň a jejich naděje na úspěšné ukončení duelu se rychle rozplynuly - 25:14 a 2:2.

Rozhodnout tak musel tiebreak, v němž univerzita ještě dokázala odpovědět na úvodní prostějovskou ofenzivu (3:3, 7:3, 7:6), více už však nezvládla. Český šampion hostům vyrovnat nedovolil a sám po výsledku 15:10 a celkově 3:2 slavil první dílčí úspěch v play off.

„Průběh utkání odpovídal tomu, že oba soupeři jsou hodně vyrovnaní a jde o postup do semifinále. Na začátku každého setu se těžko odhadovalo, kdo jej vyhraje i kdo získá ten další. Což asi bude v sérii dál pokračovat. Já dost tlačím na hráčky, jež maximálně bojovaly, a proto mě dnes mrzí slabý výkon rozhodčích, kteří v tiebreaku ovlivnili čtyři balony. Nicméně hlavy dolů v žádném případě nedáváme. Naopak to, že jsme tady odehráli natolik bojovný i vyrovnaný zápas, je pro nás povzbuzením do pokračování série v Olomouci,“ uvedl olomoucký kouč Martin Hroch.

„Bylo to hodně vyrovnané utkání, ale soupeře jsme předčili na bloku, zvláště od čtvrtého setu. Což rozhodlo. Stejně jako větší nervozita hostů v posledních dvou sadách, kdy častěji chybovali a my jsme toho využili. I v útoku jsme měli mírně navrch, podání a přihrávka vyšly podobně. Cením si obratu z 1:2, holky se dokázaly zlepšit a ustály to psychicky. Nicméně potvrdila se vyrovnanost obou týmů, další průběh série určitě bude velmi náročný. Musíme jít zápas od zápasu, teď už se soustředíme na ten úterní,“ konstatoval domácí trenér Miroslav Čada.

Druhé čtvrtfinále se bude hrát právě v úterý 28. března od 18 hodin v univerzitní sportovní hale v Olomouci.