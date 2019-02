Volejbalistky Olomouce padly po bitvě v poháru CEV v Rumunsku

Olomoucké volejbalistky se v Bacau představily dva dny poté, co v Brně ovládly Český pohár a získaly první trofej v sezoně. Do čtvrtfinále Poháru CEV se svěřenkyně trenéra Jiřího Teplého dostaly poprvé a s rumunským celkem na jeho hřišti držely krok. „Nebylo to z naší strany špatné, ale bohužel se přece jen projevila únava z předchozího programu,“ řekl Deníku kouč Teplý.

Hanačky na každý vyhraný set soupeře zareagovaly srovnáním, tie-break už ale domácí ovládly jasně 15:8. Dvacet bodů si v olomouckém celku připsala Martina Michalíková.

„V prvním setu jsme byli trochu nerozehraní a udělali zbytečné chyby hlavně v poli. Naštěstí jsme uhráli koncovky druhého a čtvrtého setu, přestože jsme v obou ztratili nadějný náskok, v tie-breaku už jsme však nenašli sílu na zvrat,“ řekl Teplý, jenž věří v podporu domácího publika v odvetě. „Soupeř má výborný tým, ale dá se s ním hrát a doma se o postup určitě popereme. Budeme každopádně potřebovat diváckou podporu a věřím, že nás lidé přijdou povzbudit,“ dodal.