Olomoucké volejbalistky už nejsou neporažené. Prohrály s Olympem

Olomouc minulou neděli vyhrála v Brně Český pohár, v úterý bojovala o semifinále evropského Poháru CEV v rumunském Bacau a v sobotu zahájila ligovou nadstavbu. V repríze pohárového semifinále Olymp tentokrát zvítězil 25:22, 25:21 a 25:22.

Naposledy hráčky Olympu získaly olomoucký skalp v lednu 2015 v poháru, na výhru v lize čekaly ještě o rok déle.

„Jsme obrovsky spokojeni s vítězstvím i předvedenou hrou našeho týmu. Pro nás je to nesmírně cenná výhra, ale do další fáze nadstavby ji rozhodně nepřeceňujeme, protože si uvědomujeme, že proti nám nastoupily hráčky, které jsou v menším zápasovém tempu,“ uvedl kouč Olympu Stanislav Mitáč, jenž během sezony získal reprezentační posily nahrávačku Šmídovou a blokařku Purchartovou.

Jeho kolega Jiří Teplý, který je na lavičce svého klubu rovněž takřka tři desetiletí, nešetřil kritikou.

„Byl to pěkný zápas, ovšem z naší strany už méně. Začali jsme jej akademicky, a když jsme zjistili, že do toho jde soupeř nadšeně, tak jsme se lekli. Netlačili jsme servisem, hráli stereotypně a ani přechodné zlepšení uprostřed druhého setu nás už zpátky do hry nedostalo,“ uvedl Teplý na klubovém webu.

Olomouc hostí odvetu čtvrtfinále Poháru CEV s Bacau již v úterý, první zápas v Rumunsku prohrála 2:3. V sobotním úvodu extraligové nadstavby doma nevyhrál ani Liberec, jenž podlehl Prostějovu 1:3. Tahounka hostujícího celku Helena Horká to zařídila 29 body.

Uniqa extraliga volejbalistek nadstavbová část, 19. kolo Skupina o 1.-4. místo: Olomouc - Olymp Praha 0:3 (-22, -21, -22)

Nejvíce bodů: Dedíková 14, Napolitano 13, Trnková 11 - Kalhousová 12, Šimáňová 11, Purchartová a Staňková po 10. Liberec - Prostějov 1:3 (19, -14, -18, -28)

Nejvíce bodů: Pištěláková 16, Mikšíková 15, Šotkovská 12, Candráková 11 - Horká 29, Rutarová 14, Nová 13, Toufarová 10.

Ženy (O 1. – 4. místo) KLUB ZÁPASY VÝHRY PROHRY SETY SKÓRE BODY 1. Olomouc 19 18 1 54:11 1560:1169 53 2. Prostějov 19 15 4 52:25 1726:1515 44 3. Liberec 19 15 4 48:24 1661:1469 43 4. Olymp Praha 19 11 8 41:31 1603:1538 33

Skupina o 5.-8. místo: VK Brno - Ostrava 3:0 (23, 11, 12)

Nejvíce bodů: Janečková 19, Boulová 9 - Diatková 15, Makauskaiteová 7. KP Brno - Přerov 0:3 (-22, -18, -15)

Nejvíce bodů: Fricanová 12, Vyklická 10 - Měrková 16, Svobodová 10.