Beachvolejbalové mistrovství republiky se vrátí na opavský písek

Poté, co turnaj Světové série Ostrava Beach Open pořadatelé kvůli nynější pandemii koronaviru odložili na příští rok, bude opavský šampionát největší letošní beachvolejbalovou akcí v kraji.

„Uspěli jsme ve výběrovém řízení, do něhož jsme se přihlásili spolu se Slavkovem,“ zmínil šéf opavského Happy Sportu David Šťastný jednoho z tradiční pořadatelů mistrovství republiky. „Částečně jsme byli odměněni za to, kolik děláme turnajů pro mládež. Každý rok tady máme soutěže pro všechny věkové kategorie. Naše největší devíza je, že hodně pracujeme i s mládeží.“

To potvrzuje i letošní nabídka turnajů. Mimo jiné už zítra v Opavě bude celostátní Český pohár juniorek, 21. června se tam utkají junioři, týden nato kadeti a kadetky, 5. a 6. července se znovu do areálu Happy Sportu sjedou juniorky a junioři. A 8. a 9. srpna Opavští uspořádají mistrovství republiky hráčů a hráček do 20 let.

Absolutní českou špičku mužů i žen příznivci beachvolejbalu letos v Opavě uvidí dvakrát. Už 13. a 14. června bude Český pohár mužů dotovaný 30 tisíci korunami a 11. a 12. července totéž klání žen.

„Na první turnaj mužů v Praze se přihlásilo padesát sedm dvojic, takže mám trochu obavy, kolik jich přijede k nám,“ usmál se David Šťastný. „Ale věřím, že konkurence bude velmi silná, protože týmy zatím nemají, kam jezdit, žádné jiné turnaje nejsou.“

Šťastný potvrdil, že by měly dorazit i české jedničky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková mezi ženami a Ondřej Perušič a David Schweiner mezi muži.

„Turnaje ve světě se zřejmě rozjedou ještě později, než se čekalo. Situace se mění každý den, týden, takže si neodhadnu tipovat, kdy se v dalších zemích bude znovu hrát, ale co jsme se předběžně bavili s holkami (Hermannovou a Nausch Slukovou), tak s Opavou počítají,“ uvedl David Šťastný.

Byť Opavští letos uspořádají více prestižních turnajů než v předešlých letech, David Šťastný se toho neobává. „Zkušenosti máme. A letos se nebojím ani toho, že bychom postrádali četu podavačů míčů, protože počet dětí v klubu jsme zvýšili asi na sto čtyřicet a děcka jsou na kurtech denně, chtějí hrát a chtějí všechno vidět.“