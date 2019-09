Plážové volejbalistky o cestě na olympiádu: Stále máme solidní šanci

Nausch Sluková a zranění Sezonu českým jedniček nabourala zranění Markéty Nausch Slukové. Na začátku roku doléčovala rameno, poté si zlomila malíček na noze, kvůli kterému vynechaly mistrovství světa i Evropy. "Uplynulých dvanáct měsíců bylo pro mě nejbolestivějších. Ovlivnilo to sezonu a mám toho teď plný kecky. Těším se, až si odpočinu," řekla. Na druhou stranu je třeba dodat, že vyjma Ostravy skončily Hermannová s Nausch Slukovou na všech turnajích nejhůř deváté a v Kuala Lumpuru zvítězily. "Na škále od jedné do deseti jsme hráli na úrovni 7,5. Nejsem absolutně spokojen, ale vím, co dělat do příští sezony a Čína na tom nic nezměnila. Byla varováním, které přišlo včas," řekl trenér české dvojice Simon Nausch.