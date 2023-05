Když soupeř hledá druhé místo. Zlatí Perušič a Schweiner prolomili blok

„Konečně jsme zvládli dodržet skvělou taktiku našeho kouče Andrey Tomatise,“ popsal Schweiner na páteční tiskovce jednu z příčin úspěchu.

„Párkrát jsme s nimi prohráli těsně, takže jsme cítili, že na ně máme. A teď se nám konečně všechno sešlo dohromady,“ doplnil jeho parťák Perušič.

Češi proti norským sokům zvítězili 2:1 na sety, přestože v rozhodujícím dějství ztráceli 1:4. „Tehdy jsme se domluvili, že budeme víc riskovat, protože jsme v tu chvíli věděli, že na ně standardní výkon stačit nemusí. Oni jsou pod tlakem schopni hrát ještě líp,“ přiblížil Perušič.

Se Schweinerem nakonec díky několika povedeným souhrám otočili skóre zkrácené sady na konečných 15:11 ve svůj prospěch.

„Měli jsme i trochu štěstíčka a už jsme věděli, do čeho jdeme. Měli jsme zkušenosti z předchozích osmi proher,“ připomněl Schweiner výrazně nelichotivou bilanci. „Cítili jsme radost i úlevu, že jsme blok z Norů prolomili,“ přiznal Perušič.

Navzdory černé sérii a faktu, že nejčerstvější porážku utržili v Uberlandii ve skupině, ale Češi do finálového zápasu nevstupovali sklíčeně. „Kdybychom to pořád nezkoušeli a nebyli motivovaní, tak by to nedávalo smysl,“ zdůraznil Schweiner.

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner společně s trenérem Andreou Tomatisem po triumfu v Uberlandii:

Když dlouholeté rivaly konečně zdolali, při ceremoniálu si užili i jeden úsměvný moment. „Mol na stupních vítězů hledal druhé místo, není zvyklý stát na něm, musel se jít podívat na očíslování stupínků,“ líčil Schwenier.

Češi v Brazílii slavili druhý triumf z podniku nejvyšší kategorie Pro Tour Elite, poprvé se radovali v roce 2021 v Dauhá. V Uberlandii kralovali, přestože se před začátkem akce potýkali se zdravotními potížemi.

„Nešlo o vážné problémy, ale celou přípravu jsme měli poznamenanou chorobami a drobnějšími zraněními, nemohli jsme do intenzivního tréninku,“ vypráví Perušič. „Po domluvě s kondičním trenérem jsme upravili tréninkový program, trochu jsme zariskovali, že nebudeme mít tolik natrénováno. A pak už šlo jen o to, jak se výpadek projeví, jestli nás nebude limitovat.“

I přes porážku ve skupině od Mola a Söruma se ale čeští sympaťáci vyburcovali ke skvělým výkonům. V play off zdolali Španěly Pabla Herreru a Adriána Gaviru, švédské přemožitele z finále loňského ME Davida Ahmana a Jonatana Hellviga i Poláky Michala Bryla a Bartosze Losiaka.

„Dokázali jsme si, že umíme vyhrát i za ne úplně ideálních podmínek,“ pochvaluje si Schweiner. „Získali jsme důležité body do nasazovacího žebříčku, v říjnu náš čeká mistrovství světa v Mexiku a všechny výsledky už se samozřejmě počítají do olympijské kvalifikace.“

Ještě než zcela zaměří pozornost na hry v Paříži v příštím roce, kde si budou chtít vynahradit zklamání z Tokia, kde kvůli Perušičově nákaze koronavirem nemohli předvést plnohodnotně svůj um, čeká je tradiční a oblíbený turnaj v Ostravě.

Turnaj v Ostravě Začíná kvalifikací 31. května, od 1. června se hrají zápasy ve skupinách, finále je na programu v neděli 4.

Elitní pár doma už třikrát zažil finále, nyní zaútočí na nejvyšší metu.

„V Brazílii jsme ukázali, že jsme ve formě, domácí prostředí nám navíc vždycky svědčilo,“ shrnuje Perušič. „Vzhledem k čerstvému úspěchu na nás může být tlak, ale bereme ho jako součást turnaje v Ostravě už z předchozích let. Spíš jsme si dokázali, že jsme schopni Nory porazit, máme motivaci se o to znovu pokusit v Ostravě.“

Že by tedy teď osmizápasovou šňůru výher vystřihli Češi?

„Rádi bychom v Norech vybudovali blok z nás, ale to asi jen tak nebude,“ usmívá se Perušič. „Známe se s nimi dlouho, naše vztahy jsou velmi přátelské. Po osmi výhrách v řadě nebrali porážku nějak zvlášť depresivně nebo tragicky. Jsou tak vyspělí, že se tím nenechají rozhodit.“