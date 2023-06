Konečně triumf? Perušič a Schweiner doufají, že mají správnou formu

Co jim k němu chybí?

„Schopnosti,“ usmál se Perušič. „Ve všech finále nám chybělo pár balonů, možná trochu sil, ale my se už soustředíme na začátek turnaje, na každý zápas, protože startovní listina je opravdu hodně vyrovnaná,“ řekl Schweiner. „Je vidět, že začala olympijská kvalifikace. Všichni začínají jezdit a sbírat co nejvíce bodů, aby se příští rok probojovali do Paříže. Takže půjdeme set od setu, zápas od zápasu a budeme doufat, že to bude stačit. A kdybychom se dostali do finále, dáme do toho samozřejmě všechno.“

Nejlepší český tým přijel do Ostravy coby vítěz minulého elitního turnaje v brazilské Uberlandii. Přesto hráči odmítají, že by byli v jiné pozici než v předešlých letech.

„To, že jsme vyhráli jeden turnaj, nic nemění,“ upozornil David Schweiner. „Pořád se musíme soustředit na každý balon, protože rozhodovat budou detaily. Musíme se koncentrovat i na to, abychom splnili taktický plán našeho trenéra Andrey Tomatise a postupně tu skládačku dávali dohromady.“

Zdůraznil, že světové jedničky Norové Anders Mol a Christian Sörum letos prohráli jen dva zápasy. „A Švédové tuším také, což jsou spolu s Nory asi největší favorité sezony,“ zmínil Schweiner mladé Švédy Davida Ahmana a Jonatana Hellviga. „A oba týmy tady jsou.“ Podle Perušiče jsou zmíněné dvojice právem nejlepší na světě. „Mezi nimi a zbytkem nejlepší desítky je určitá výkonnostní mezera. Ale ověřili jsme si, že pokud zahrajeme dobře, jsme schopni je porazit.“ Což se jim povedlo právě na minulém elitním turnaji v Uberlandii.

„Ta Brazílie nás nutí k pokoře, ale zároveň nám dodává i určité sebevědomí,“ podotkl Ondřej Perušič. „Je to ale pro nás velmi dobré znamení, že před Ostravou máme formu, a trochu to pro nás je i psychologická vzpruha, že se nám konečně podařilo porazit norské světové jedničky i Švédy.“

Perušič a Schweiner ve skupině narazí na Němce Nilse Ehlera a Clemense Wicklera, Chilany Marka a Estebana Grimaltovy a včerejší kvalifikanty Američany Milese Partaina a Andrewa Beneshe.

„Němci jsou top tým složený z bývalého vicemistra světa Wicklera, který má k sobě poměrně vysokého blokaře,“ upozornil Ondřej Perušič. „Loni nepředváděli výsledky, na které mají. Nicméně na začátku sezony se už usadili v užší špičce.“

Připomněl, že s nimi hráli dvakrát. Loni i letos je porazili. „Byly však vyrovnané zápasy s dlouhými koncovkami. „Mají dobré podání a hodně razantní útok,“ dodal Perušič. A co Chilané?

„Dokazují, že jsou dobrý tým,“ odpověděl David Schweiner. „Umějí zahrát hodně dobrý turnaj i velice špatný. Občas nepostoupí z kvalifikace, ze které se mimochodem před několika dny posunuli do hlavní soutěže. Víme, že se zlepšili na ztrátě. Stavím je na úroveň Němců. Ti budou určitě tlačit na servisu, Chilané budou mít spíše dobrou ztrátu a poměrně dobré pole, takže uvidíme, jak se s tím popereme a předvedeme.“

Jan Kryštof Oliva a Tadeáš Trousil ve skupině narazí na Italy Alexe Ranghieriho a Adriana Carambulu, Poláky Bartosze Łosiaka a Michała Bryla a Brazilce Vitora Felipeho a Renata de Carvahla.

Barboru Hermannovou a MariiSáru Štochlovou čekají Brazilky Ágatha Bednarczuk a Rebecca Silva, Švýcarky Nina Brunner a Tanja Hüberli a Kanaďanky Melissa HumanaParedes a Brandie Wilkerson.

„Pořád se musíme soustředit na každý balon, protože rozhodovat budou detaily.“ David Schweiner, beachvolejbalista