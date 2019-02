Ta rána musela být slyšet. Olomoucký trenér přišel o kámen na srdci

Zvládly složitou roli favorita a slaví první velké vítězství v sezoně, v níž si chtějí splnit všechny své sny. „Jestli mi spadl kámen ze srdce? Ta rána tady snad musela být slyšet,“ přiznal po posledním míči olomoucký kouč Jiří Teplý.

Při cestě do finále se vysokoškolačky příliš nezdržely, pražský Olymp v sobotu vyřídily ve třech setech. „Mysleli jsme, že jsme na olomoucké hráčky dobře připraveni, věnovali jsme tomu hodně času, ale soupeř si s námi dělal, co chtěl,“ přiznal trenér Olympu Stanislav Mitáč.

Druhý finalista musel zvládnout složitější okamžiky. Mladý tým Přerova s dvěma autobusy fanoušků v zádech dokázal vybojovat první set 25:22 a i další vyrovnané sady rozhodovala až koncovka.

V nich už však uspěl pokaždé Prostějov. „Bylo to hodně těžké. Přerov byl velmi dobře připravený a hodně nás potrápil. Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli,“ oddechl si kouč Prostějova Lubomír Petráš.

Do finále se svým týmem vstoupil lépe, ale Olomouc hlavně zásluhou Orvošové otočila čtyřmi body v řadě na 13:12 a byla to právě osmnáctiletá univerzálka, kdo proměnil setbol. Druhá sada měla jednoznačnější průběh a vypadalo to, že vysokoškolačky nikdo nezastaví.

„Je to hlavně o servisu a přihrávce. Musíme hrát pořád koncentrovaně a půjde to,“ prohlásila po druhém setu blokařka Veronika Trnková do kamery České televize.

Finále Českého poháru volejbalistek mezi týmy VK UP Olomouc a VK Prostějov.

Prostějov se však dokázal zvednout, za stavu 18:19 čtyřmi míči v řadě otočil třetí sadu na svou stranu a snížil na 1:2. „Konečně jsme uvěřili, že se s nimi dá hrát, a začali jsme bojovat. Doufám, že to tak bude i dál,“ věřila prostějovská smečařka Helena Horká.

Jenže Olomouc už si vítězství nenechala vzít. Při podání Martiny Michalíkové sedmi body v řadě získala rozhodující náskok a decentní a unavené oslavy mohly začít. „Po druhém setu už jsme moc věřili, že to opatrně dohrajeme, ale to nejde. Bylo to těžký, ale zvládli jsme to,“ oddechl si trenér Teplý.

Olomouc vyhrála Český pohár po roční přestávce, v sezoně 2016/17 dokázala přerušit nadvládu Prostějova, ten si ale loni vzal pohár zpět. Nyní se tedy znovu stěhuje mezi oběma hanáckými rivaly.

Olomoucké volejbalistky slaví triumf v domácím poháru.

„První dva sety jsme dokázali držet krok jen na začátku. Bohužel jsme udělali celkově víc chyb,“ uvědomoval si kouč Prostějova Petráš. „Olomouc je pohromadě pět šest let a v létě se doplnila o Kovářovou a Trnkovou, které hrály dobře. Je to nejzkušenější mančaft celé extraligy,“ uznal.

Novopečené vítězky si ale musely oslavy nechat nejspíš jen do autobusu, už v úterý je čeká první čtvrtfinálový zápas poháru CEV v rumunském Bacau, tedy 1 200 kilometrů daleko. „Bude to hodně těžké, máme jen dva tréninky na to, abychom si zvykli na jiné balóny. Zátěž je velká, ale musíme se s tím poprat. Věřím, že zabojujeme,“ hlásí Teplý.