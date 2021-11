Zvykám si, že tým musí potvrzovat roli favorita, říká budějovický blokař Sedláček

I když se o něj zajímaly i kluby v cizině, zvolil angažmá na jihu Čech. „Chtěl jsem se v kariéře zase posunout. Měl jsem více nabídek, i ze zahraničí. Ale šanci hrát za Jihostroj jsem vyhodnotil jako nejlepší,“ říkal Sedláček při příchodu do Jihostroje.

A byl to právě on, kdo v sobotním vítězném utkání proti Odoleně Vodě uhrál za domácí tým nejvíce bodů. Při výhře 3:1 si jich připsal 14.

Oliver Sedláček očima trenéra Reného Dvořáka „Oliver je velice dobrý útočník, hraje balony z velké výšky a hraje pestře. Pokud se mu daří, tak má pro soupeře i velice nepříjemný servis, protože podává takzvanou skákanou plachtu. Samozřejmě že se u něj nějaké chybky najdou – hlavně ve čtení hry a obraně vysokých míčů. V těchto činnostech bych si od něj představoval, že bude přesnější a klidnější. Ale zápas proti Odoleně Vodě se mu povedl.“

Vítězstvím nad Odolenou Vodou jste protáhli sérii už na sedm výher v řadě. Jak jste sobotní utkání viděl vy?

Dopředu jsme věděli, že to bude těžký zápas. Že musíme mít výborný servis a pak dobře bránit. Mrzí mě jedna věc, že často vypadáme jako profesoři. To bylo vidět v prvním setu. Líbilo by se mi, kdybychom na hřišti projevovali více emocí. Proto se snažím nejvíce burcovat Petra Michálka, protože on je takový čertík a všechny pak strhne. Ve druhém setu jsme polevili i volejbalově a mysleli jsme si, že to půjde samo. A nešlo, Odolena Voda hrála skvěle. Pak jsme se začali zvedat i my, protože jsme zlepšili servis. Ve čtvrtém setu jsme naši lepšící se hru jen potvrdili.

Už jste se stačil v Jihostroji rozkoukat? Předchozí tři sezony jste hrál v Ostravě.

Jsem hlavně rád, že jsem už konečně něco pořádného zablokoval, protože s tím mám docela problémy. To mě trápilo hodně, ale pořád pracuji na tom, abych se zlepšil. Myslím si, že když na sobě budu makat dál, tak budou moje výkony ještě lepší a půjde to. A v Jihostroji jsem rád, je tu fajn parta.

Už několik kol vedete domácí extraligu. Pro vás je to nová situace, protože jste na to nebýval zvyklý. Jak to vnímáte?

Přesně tak, pro mě je to úplně nová věc. Přišel jsem z Ostravy, kde jsme hráli plus minus ve středu tabulky. A vždycky, když jsme nastoupili proti takovým soupeřům, jako byl Jihostroj nebo Karlovarsko, tak jsme si říkali, že nemáme co ztratit. Snažili jsme se proti favoritům hrát odvážně. Ale teď je to jinak. Jsme to my, kdo musí pořád potvrzovat roli favorita. Takže je to taky stres, ale jiného druhu, takže i na takové věci si postupně zvykám.

Zase je to pro vás dobrá škola do budoucna.

Jasně že ano. Chci být volejbalově vyspělejší a jinak se to nenaučíte než takovými zkušenostmi.

V sobotu jste na bloku nastupoval po boku kapitána a zkušeného matadora Radka Macha. On sám měl ke konci řadu dobrých zákroků na síti. Učíte se i od něj?

Samozřejmě. Radka se často ptám, i na trénincích, jestli tam dobře sahám rukama, jestli dobře stojím nohama na daném místě a podobně. Hlavně, co se od něj chci naučit, je čtení hry. Radek to umí skvěle, dokáže parádně přečíst soupeřovy nahrávače a já bych tohle chtěl od něj pochytit.

Na druhou stranu hrajete i vedle o rok mladšího Josefa Poláka. Spolu jste například nedávno byli i v národním týmu. Jak se vám s ním hraje?

My jsme sparingpartneři i v posilovně. Spolu se s tím tady pereme a procházíme velkým volejbalem.

Vždy platilo, že v Jihostroji za úspěchy stála také dobrá parta v šatně. Vnímáte to také?

To můžu jenom potvrdit. A taky se musím přiznat, že jsem se toho trochu bál. Protože jsem do Budějovic přišel z mladého kolektivu. Ostrava má jeden z nejlepších mladých týmů u nás. Ale v Jihostroji mě přijali fakt parádně.

Jaké jsou vaše osobní cíle do sezony?

Už jsme na to narazili, osobně bych se chtěl zlepšit v blokování a tak nějak se ustálit. A hrozně rád bych vyhrál v extralize o něco lepší medaili než tu za třetí místo, kterou už mám.

Ve středu vás v Poháru CEV čeká Kuzbass Kemerovo, jeden z nejlepších týmu Ruska. Kdy se na něj začnete připravovat?

Od pondělka budeme mít porady a tréninky. Už se na takový zápas hodně těším, protože to bude zase úplně něco jiného než u nás v lize. Co jsem tak viděl, tak by mohli být Rusové i hratelní. Musíme však doma podat náš nejlepší výkon, pak by to mohlo dopadnout všelijak. Určitě zvu diváky, ať se přijdou podívat, bude to parádní volejbal.