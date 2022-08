Volejbalistky zahájí evropskou kvalifikaci, prvním soupeřem bude Island

V dalších dnech je čekají ještě volejbalistky Finska a Černé Hory. Ze čtyřčlenné skupiny B postoupí na finálový turnaj dva týmy.

Češky by chtěly být mezi nimi. „Věřím, že bychom neměli mít problém v úvodním duelu proti Islandu. První složité utkání přijde určitě ve Finsku, když budeme hrát venku. Finsko a Černá Hora mají silné týmy a po nalosování skupiny jsme z nich neměli vůbec radost. Pokud se chceme kvalifikovat, musíme oba výběry porazit. Jsme na to připravení a ve Finsku prostě musíme hrát ten nejkvalitnější volejbal, jaký umíme, a snažit se uhrát co nejlepší výsledek. Jisté je, že Finky a Černohorky budou vážnými soupeřkami o postupová místa na evropský šampionát,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Jannis Athanasopulos.

Islanďanky jsou pro český realizační tým velkou neznámou. „Neodehrály žádná přátelská utkání. Musíme najít nějaké jejich starší zápasy, neboť nehrály ani během covidového období. Když se podíváte na evropský žebříček, vyčtete z něj, že by neměly být příliš silné, ale my bychom si určitě měli hlídat naši hru a soustředit se na to, abychom hráli dobře ve všech činnostech. Především na příjmu a samozřejmě v obraně na bloku. Věřím, že pokud udržíme naši kvalitu, neměli bychom mít problém zvítězit,“ odhadl řecký kouč.

V kádru má aktuálně šestnáct volejbalistek, z nichž čtrnáct bude na soupisce pro jednotlivá kvalifikační utkání. Širší nominace je i kvůli tomu, že se některé hráčky potýkají s drobnými zraněními.

Po duelu s Islandem, který začne v 18:00, budou hrát Češky doma v Táboře o týden později proti Černé Hoře a 7. září s Finskem. Venkovní duely jsou naplánované na 24. srpna, 4. a 11. září. Evropský šampionát se uskuteční příští rok v Belgii, Itálii, Estonsku a Německu.