Dedíková je zpátky. Pomůže volejbalové Olomouci přes Beveren?

A ve čtvrtek (19.00) ji ve Sportovní hale Univerzity Palackého na Lazcích čeká odvetné osmifinálové utkání Poháru CEV proti Beverenu, který Hanačky v Belgii porazily 3:1. „Moc se těším. Hlavně na fanoušky a atmosféru v hale. Doufám, že se zaplní a já se dostanu i na hřiště.“

Tah to byl od olomouckého vedení dobrý. Při své premiéře v dresu Sokolek zaznamenala 16 bodů a velkou měrou přispěla k zisku tří bodů proti KP Brno. „Ve Šternberku mi bylo fajn. Jsem ráda, že jsem hrála a holkám mohla pomoct k nějakým bodům,“ povídá Dedíková. Pro Šternberk to byla výpomoc all inclusive. Do jeho řad přinesla klid a jistotu v zakončení.

Čísla Dedíkové v sezoně 12 bodů si připsala v deseti zápasech za Olomouc, odehrála jen dvanáct setů. 74 bodů zaznamenala ve Šternberku v šesti zápasech, celkem ve dvaceti setech.

K důležitému vítězství pomohla také ve Frýdku-Místku, kde šternberské volejbalistky vyhrály ve čtyřech sadách. Faktor Dedíková nicméně nefungoval pořád.

„Mrzí mě hodně dvě porážky - v Ostravě, která byla jednoznačná, a taky ta z posledního utkání proti brněnským Šelmám. S tím zápasem šlo něco dělat, ale bohužel to nevyšlo,“ říká zklamaně Dedíková.

Utkáním s Brnem její mise ve Šternberku skončila. Sokol čeká ještě těžký závěr sezony, když bude bojovat o záchranu v nejvyšší soutěži. „Věřím holkám, že to zvládnou,“ vypálí. „Přišly dvě posily, zapracují se a bude to dobré.“

Sama má po návratu opačné starosti. Vybojovat si v nabité konkurenci čas na palubovce, pomoct Olomouci stvrdit postup v Poháru CEV, druhé nejprestižnější volejbalové soutěži, a zaútočit na extraligový titul.