Po porodu zpátky na písek. Frank Kvapilová hraje na Poháru národů

Frank před mateřskou pauzou hrála s Michaelou Kubíčkovou. Několik měsíců po březnovém narození dcery se dala dohromady s dvacetiletou Břínkovou.

„Míša je jednou z těch mladých hráček, která má velký potenciál, je talentovaná, celou zimu se připravovala, má za sebou zkušenost z mládežnického mistrovství světa v Thajsku, takže si myslím, že si tuhle šanci zaslouží,“ uvedla dvaatřicetiletá Frank na svazovém webu.

První společný mezinárodní turnaj odehrály před několika týdny v Rakousku a vyhrály ho. „Od tohoto turnaje jsme neměly žádná velká očekávání nebo cíle, ale samozřejmě jsme chtěly uspět a hrát co nejlépe. Nakonec z toho bylo finále a zlaté medaile a my si to hrozně moc užily,“ radovala se Frank.

Na úvod Poháru národů čekal nově složený tým duel se zkušeným německým párem Karla Borgerová, Julia Sudeová, kterému podlehly 1:2 na sety. České týmové jedničky Williams a Pospíšilová pak porazily 2:1 Němky Cinju Tillmannovou a Svenju Müllerovou.

Zlatý set, který určuje vítěze v případě vyrovnaného stavu, Williams s Pospíšilovou prohrály proti Borgerové a Sudeové 10:15. Do rozhodující zkrácené sady mohou týmy nasadit i dvojici zkombinovanou z obou párů.

Ve Vídni o tituly mistrů a mistryň evropských národů ode dneška do neděle hraje osm zemí v každé kategorii. Ze dvou čtyřčlenných skupin postoupí vítězové přímo do semifinále a druhé a třetí týmy se utkají o zbývající místa v bojích o medaile.

Češky po Německu čekají ve skupině ve středu Rakušanky. Mezi muži reprezentují Jakub Šépka s Tomášem Semerádem a Václav Berčík s Matyášem Džavoronokem, turnaj ve Vídni zahájí ve středu proti domácí dvojici.