Kvapilová s Kubíčkovou po setkání s elitou: Jsou to skvělé zkušenosti

Přes silné Němky Borgerovou a Sudeovou (2:1) postoupily do prvního kola play off, jenže v něm narazily na světovou extratřídu – Brazilky Agathu s Dudou. A podlehly jim 0:2 (-15, -15).

„Takové zápasy jsou pro nás nesmírně cenné,“ řekla Michala Kubíčková, která utkání odehrála s tejpem na břišních svalech. „To víte, už mi je třicet... Ale měl to být takový křížek, stopka, že je na síti zastavíme, ale moc to teda nefungovalo.“

Ve druhém setu jste se s Brazilkami držely do 15 bodů. Co se pak stalo?

Kvapilová: V koncovce jsme udělaly několik chyb na side outu (ztrátě, aby získaly zpět podání – pozn. red.). A když takový tým trochu odskočí, začne si více věřit a je skoro nedostižitelný.

Kubíčková: Líbilo se mi, jak servírovaly v koncovce. Dokázaly udržet chladnou hlavu i v pasážích, kdy jsme na ně zatlačily.

Jaké to je čapnout míč takovým ostříleným soupeřkám?

Kubíčková: Skvělé. Hlavně bych si přála, abychom se co nejvíc zlepšovaly a mohly takových turnajů absolvovat hodně, abychom se dostaly do hlavní soutěže i jinde a sbíraly zkušenosti.



V čem vás Brazilky přehrávaly?

Kvapilová: Jsou trochu vyhranější než my. Přece jenom už hrají mnohem déle než my dvě. Jsou sehrané, jsou právem světové sedmičky. Pokud na ně nevyvíjíte tlak, hrají s klidem.Kubíčková: Pro mě je velká motivace hrát proti takovým hráčkám, protože beachvolejbalu se nevěnuji tak dlouho. Zároveň je skvělé učit se od tak výborných soupeřek. Koukat, jak hrají, jak brání, co dělají, jak se chovají na kurtu. Snažím se z takových zápasů odnést co nejvíc, aby jednou ze mě byla třeba taková hráčka jako ony.

Zpravodajství z turnaje Světového okruhu v plážovém volejbalu v Ostravě

Co říkáte tomu, že jste v Ostravě nejlepším českým týmem žen?

Kvapilová: Je to škoda pro české fanoušky, že už v ženské soutěži není žádný domácí pár. Ale samozřejmě jsme s naším výsledkem hodně spokojené.

Jaké to bylo zahrát si tak špičkový turnaj před českým publikem?

Kubíčková: Strašně nás to hnalo dopředu. Bylo to skvělé. Obě jsme tady měly rodinu, což je velký rozdíl proti zahraničním turnajům. Během zápasu to člověk až tolik nevnímá, ale lidi nám fandili. Atmosféra byla skvělá.

Na červnové mistrovství světa jste se nedostaly. Zkusíte zabojovat o olympiádu v Tokiu?

Kvapilová: Udělala jsem si volno v kalendáři (směje se). Chtěla bych tam jet. Ale tak úplně na to nemyslíme.

Bude snadnější dostat se na olympijské hry ze světového žebříčku, nebo z Kontinentálního poháru?

Kvapilová: Pro nás bude opravdová kvalifikace ten Kontinentální pohár příští rok. Věřím, že předvedeme nějaké skvělé výsledky, že by to šlo i přes ten žebříček. S Kristýnou (Kolocovou) jsme první sezonu také odehrály občas výborný zápas a občas úplně hrozný. A tu další najednou bum a byly jsme páté na majorech (turnaje nejvyšší kategorie Světové série – pozn. red.). Ale ať to bude jakákoliv cesta, my ji bereme.