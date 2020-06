Jedničky chyběly, dvojky slavily. Kvapilová s Kubíčkovou triumfovaly v Chodově

Všechny tři předchozí turnaje v Litoměřicích, Praze a Nymburku ovládly Hermannová s Nausch Slukovou, ale do Chodova elitní světový pár nepustily zdravotní problémy.

„Změna plánu. Vzdáváme se. Bohužel nakonec musíme ze zdravotních důvodů další kolo tipsport serie v Chodově vynechat. Holkám držíme palce, ať si hezky zahrají, a my už se teď moc těšíme na Strahov,“ hlásily v sobotu dvojnásobné medailistky z beachvolejbalového mistrovství Evropy.

Za týden ve finále by tedy chybět neměly.

V neděli nejvýše nasazené beachvolejbalistky Kvapilová s Kubíčkovou ve finále porazily Martinu Williamsovou a Sáru Olivovou 21:12, 21:18 a po dvou stříbrech dosáhly v nové pětidílné sérii na zlato.

Kubíčková s Kvapilovou ve finále jasně ovládly první set, ale ve druhém dlouho dotahovaly, a to až šestibodovou ztrátu 8:14. „Je to fantastické. Zvlášť ten závěr, protože jsme prohrávaly o hodně,“ řekla České televizi Kvapilová, jež byla rozhodující hráčkou napínavého závěru. „Ony zlepšily příjem a nahrávku, o to to bylo těžší, my pak na konci zase servis.“

Český pohár mužů, jenž měl poprvé v sezoně také tříhvězdičkovou úroveň, ovládli na stejném kurtu opět šestkoví reprezentanti Jan Hadrava a Donovan Džavoronok. Na písku to pro ně byla letošní derniéra, než zamíří za klubovou přípravou do Itálie.

Hadrava s Džavoronokem vyhráli třetí ze čtyř letošních akcí, v duelu o zlato přehráli Slováky Jakuba Ihnáta s Filipem Gavendou 21:18 a 21:14. Po Opavě a Strahově si tak podmanili další turnaj, než zamíří do Itálie na přípravu se svými kluby - Hadrava do Civitanovy a Džavoronok do Monzy.

České jedničky na písku Ondřej Perušič a David Schweiner se společně ještě nepředstavili, neboť Perušič stále léčí rameno. „Problémy jsem měl delší dobu. Dohodli jsme se, že jaro vynechám a spíš se budu věnovat rehabilitaci,“ podotkl Perušič.

Schweiner nastoupil s Václavem Berčíkem a vypadli ve čtvrtfinále. Mezinárodní sezona je kvůli koronaviru zastavena do konce září.