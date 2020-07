Další krok. Po Itálii a Estonsku míří Šmídl do Belgie za Ligou mistrů.

„Beru to zase jako krok dopředu,“ prohlásil nadějný univerzál.



Pokud jde o kvalitu, svůj loňský přechod z italské nejvyšší soutěže do Baltské ligy přirovnal k návratu do české extraligy. Baltskou ligu hraje pět estonských a čtyři lotyšské celky, přičemž Tallinn, než přišla koronavirová pandemie a soutěž předčasně skončila, prošel do semifinále.

„Pro mě bylo důležité, že jsem furt hrál,“ uvedl Matěj Šmídl, který patřil k nejvíce bodujícím hráčům soutěže.

Italský trenér tallinnského mužstva Alessandro Piroli na něj hodně spoléhal. „Měli jsme velice mladý mančaft a potěšilo mě, že jsem v něm měl výraznou roli,“ potvrdil. „Hodně mi to pomohlo, protože jsem dostával opravdu spoustu nahrávek. Tíha byla na mně. Ale otřískal jsem se tam.“

Když má Baltskou ligu porovnat s českou, tvrdí, že nejlepší čtyři celky, z toho tři estonské, jsou srovnatelné s první polovinou zdejších extraligových mužstev. „Ty ostatní už jsou slabší, ale kolikrát jsme s nimi měli potíže, protože jak jsme byli mladí, neuměli jsme se moc popasovat s rolí favoritů,“ usmál se.

Byť italskou sérii A hraje světová elita, o návratu do Ravenny neuvažoval. „Skončila mi tam smlouva, nehledě na to, že mě to zpátky nijak netáhne. Pořád mi ještě dluží peníze. To bych šel spíše do Polska,“ zmínil ligu mistrů světa.

Z ní nabídky měl? „Dvě, ale bohužel v době koronaviru padly. Tamější kluby vzaly raději polské hráče a rychle je podepsaly.“ Zájem o Šmídla byl i v Česku, byť ne v Ostravě, která na jeho post získala Rusa Jurije Kružkova. „Ale do Ostravy jezdím pořád rád. Mám tam plno známých,“ podotkl s tím, že jeho návrat do Česka byl blízko.

„S jedním klubem to už vypadalo vážně, ale pak přišla nabídka z Belgie. Víc jsem už nechtěl čekat, protože koronavirus přestupový trh poznamenal. Priorita pro mě byla zůstat venku. A je fakt, že ke konci jsem už byl dost nervózní, zda něco vyjde.“

Belgii bere jako obrovskou příležitost znovu se více ukázat.

„Budeme hrát Ligu mistrů a stál o mě trenér Johan Devoghel, což je vždycky důležité. To byly hlavní důvody, proč jsem tam šel,“ řekl Šmídl. „A belgická liga je navíc velice silná, o čemž svědčí i jejich reprezentace, která šla nahoru.“

Dokáže říct, kam se za dvě sezony v zahraničí posunul? „Zejména ten první rok v Itálii, i když jsem hrával jen málo, jsem se hodně zlepšil v obraně na síti. To je asi ten nejvýraznější posun za ty dva roky v cizině.“