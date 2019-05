Volejbalový univerzál Šmídl by rád zůstal v Ravenně, ale chce hrát

Do týmu, který skončil desátý, šel jako druhý univerzál s tím, že se popere o místo. Jeho konkurentem byl o rok starší Ital Andrea Argenta. „Andrea se zranil, hrál jsem, dařilo se mi, ale trenéři vymysleli, že na účko půjde Kamil Rychlicki.“

To je lucemburský smečař, o čtyři měsíce starší než Šmídl. „Mimochodem Kamil je výborný klučina. Rozumíme si. Má výborné parametry.“

Rychlicki na účku zůstal. Že by Šmídl platil daň za své mládí? „Jednak,“ řekl. „Ale nic jsem nevzdal. Celou sezonu jsem bojoval, i přesto, že polovinu z ní jsem byl na smeči. Byl jsem jakoby čtvrtý smečař. Makal jsem na sobě. Svým způsobem jsem se zavřel do nějaké své noty a udělal si sezonu jako by sám pro sebe.“

První bod v elitní soutěži získal coby střídající hráč blokem... „To bylo hned v úvodním zápase proti Milánu. Sundal jsem jejich nejlepšího hráče Nimira (nizozemský smečař Abdel-Aziz – pozn. red.). Bylo to příjemné. Jenže jinak jsem se do sestavy moc nedostal. Několikrát na servis, ale to bylo buď, anebo. Měl jsem totiž riskovat.“

Do Ravenny mířil s tím, že věděl, že první sezona bude hlavně seznamovací, že se bude rvát o každou minutu na hřišti. Přesto je zklamaný, že hrál málo.

Tudíž řeší, zda v klubu zůstane, byť smlouvu má i na příští sezonu. Nebyla by škoda odejít?

„Celou sezonu jsem odmakal naplno. I někteří lidé v klubu si myslí, že bych měl hrát, ale nepustí mě tam. Moc si mě nevšímali,“ tvrdí Šmídl.

A nebyl to i záměr, aby zjistili, jak se dokáže s nepříznivými podmínkami poprat? Jak je psychicky odolný? „Nevím, fakt to nevím. Vůbec netuším,“ odpověděl.

Dodal, že se o své situaci několikrát bavil s trenérem Gianlucou Graziosim. „Ptal jsem se ho, proč to tak je, ale neuměl mi odpovědět. Říkal, že musí především myslet na tým.“

Matěj Šmídl už během sezony zvažoval, že z Ravenny odejde. „Měl jsem nějaké nabídky z Polska, Řecka, Turecka a z Innsbrucku, který hraje německou bundesligu. Tam jsem byl už skoro domluvený s trenérem Chrtianským, ale neklaplo to. Ravenna mě nechtěla pustit.“

Přesto všechno Šmídl oceňuje, že poznal úplně jiný volejbal. „Je techničtější, silovější, rychlejší... Ta sezona mi více dala, než vzala. Sice jsem přišel o hodně psychických sil, ale celkově mě do budoucna posílila. Zlepšil jsem spoustu herních činností, dokonce trochu i pole... Ale především útok, servis a obranu na síti. To bylo super, to vše je obrovské plus. Trénoval jsem v nejlepší soutěži na světě.“

O tom, že italská liga je světovou jedničkou, je Matěj Šmídl přesvědčený. „Bezpochyby. Jsou tam nejlepší hráči ze zahraničí, ne Italové. Proto je podle mě nejlepší. Je to o těch cizincích.“

Momentálně je Šmídl zpátky v Česku. Hodně času tráví v Ostravě. Posiluje a trenér Lubomír Vašina by ho rád měl v mužstvu, které skládá na letošní univerziádu. „Podal jsem si přihlášku na vysokou školu, uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl. „Navíc univerziáda bude v červenci v Itálii, v Neapoli. Pokud to vyjde, vrátím se na místo činu.“

O tom, kde bude hrát v příští sezoně, chce mít jasno co nejdříve. „Na jednu stranu bych v Ravenně i rád zůstal, ale chci hrát...“