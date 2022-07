Nová tvář. Týmu nabídnu bojovnost a útočnou sílu, říká benjamínek Pastrňák

Kdy a kde jste se o nabídce Karlovarska dověděl?

Myslím, že jsem se o nabídce dozvěděl někdy v prosinci, nejsem si jistý. Řekl mi to táta, který komunikoval s manažery a lidmi z Karlovarska.

Byl jste překvapený?

Nabídka mě velice překvapila. O to víc, když jsem zjistil, že se nejedná o nabídku pouze do mládeže, ale do áčka.

Odhadnete, jaký pro vás bude přechod do mužského volejbalu? Navíc v týmu extraligových šampionů?

Určitě jsem o tom hodně přemýšlel. Budu si muset zvyknout na výrazně vyšší úroveň trénování a hlavně hry. Ze začátku se budu snažit hlavně všechno odkoukat od zkušenějších hráčů a až následně se jim snažit být konkurencí (smích). A to, že je Karlovarsko mistr, tomu všemu ještě přidává na váze.

Pomohou vám pro adaptaci do extraligy zkušenosti z reprezentace Lvíčat, které jste zároveň kapitánem?

Doufám, že ano. S národním týmem společně trénujeme už několik let. Řekl bych, že tréninky pod vedením zkušených trenérů budou připomínat ty, co mě čekají v Karlových Varech. A myslím, že mezinárodní zkušenost se vždy hodí.

Co můžete týmu nabídnout a kde máte oproti mužské elitě ještě rezervy?

Jak už jsem říkal, ze začátku se budu od zkušenějších hráčů hlavně snažit učit. Myslím, že můžu nabídnout rozhodně velkou bojovnost a dobrou útočnou sílu. Ale na všech činnostech budu muset ještě pracovat, abych se úrovni extraligy vyrovnal.

Na koho z nových spoluhráčů se zvlášť těšíte?

Asi na nahrávače Wessela Keeminka a blokaře Adama Zajíčka. S velkou částí týmu jsem se už v Karlových Varech viděl, když jsem tam byl na zkoušce, takže se vlastně těším na všechny.

Jak jste v Karlových Varech vyřešili vaše studium od příštího školního roku?

Měl jsem na výběr ze dvou škol. Nakonec jsem se rozhodl pro gymnázium se sportovním zaměřením, kam nastoupím do druhého ročníku.