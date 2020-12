Liberečtí volejbalisté jdou v Bulharsku do bitvy s Bělorusy

Další fáze druhé nejvýznamnější evropské soutěže se však kvůli pandemii koronaviru odehraje nestandardním způsobem. Dle rozhodnutí evropské volejbalové federace CEV se čtyři celky seskupené vedle sebe v pohárovém pavouku sjedou do jednoho města a tam se odehrají dvě osmifinále a další den jedno čtvrtfinále pouze na jeden zápas.

Liberečtí se tak s Minskem utkají dnes od 20.00 na neutrální půdě v bulharském městě Pazardžik, které čítá necelých 75 tisíc obyvatel. Druhou osmifinálovou dvojici tvoří domácí tým Hebar a ruský Zenit Petrohrad, jejich duel začne o tři hodiny dřív. Vítězové zápasů se pak střetnou zítra od 17.00 o postup do semifinále, poražení v soutěži končí.

„Všechno se to odehraje po sérii testů a za přísných hygienických opatření v takové té klasické bublině, kdy se se členy ostatních klubů potkáme jen na palubovce,“ nastínil Michal Nekola, trenér Dukly.

Liberečtí nabrali směr Bulharsko v pondělí brzy ráno, kdy vyrazili autobusem do Vídně, odkud odletěli do Sofie a přesunuli se do Pazardžiku.

Minsk, osmifinálový sok Dukly, vypadl v kvalifikaci Ligy mistrů. Propadl se tak do Poháru CEV, v jehož 1. kole přešel bez boje přes švýcarský Schönenwerd. „V Minsku nemají žádného cizince, hrají tam jen Bělorusové. Aktuálně jsou v jejich lize druzí, nějaké zápasy jsem viděl, takže informace máme. Tým nemají vůbec špatný, ale já věřím, že na neutrální půdě a na jeden zápas máme určitě šanci postoupit do čtvrtfinále,“ řekl Nekola, který má v Bulharsku kompletní čtrnáctičlenný tým.

Pokud dnes hráči Dukly s Minskem vypadnou, celý zítřek budou muset strávit v přísné izolaci na hotelu v Pazardžiku, protože letenky zpět do Vídně mají kvůli možnosti postupu do čtvrtfinále pochopitelně objednané až na čtvrtek. „Taková je prostě kvůli koronaviru situace a nedá se tím nic dělat. I proto si moc přejeme přes Minsk postoupit, abychom středu jen neproleželi na hotelu, ale naopak se mohli porvat o semifinále,“ přeje si kouč Michal Nekola.