Volejbalistky vstoupily do kvalifikace o ME hladkou výhrou nad Islandem

Dnešní zápas měl jednoznačný průběh, Islanďanky nebyly schopné klást odpor. Řecký kouč českého národního týmu si mohl dovolit často obměňovat sestavu, protože domácí hráčky směřovaly za vítězstvím v jakémkoliv složení. „Myslím, že jsme byli lepším týmem. Jenom v prvním setu jsme byli trochu nervózní, protože jsme o Islandu neměli mnoho informací. Dlouho nehráli oficiální zápas a neměli jsme žádné video,“ uvedl trenér Athanasopulos.

Zápas nakonec trval 65 minut. Nejproduktivnější hráčkou českého týmu byla s deseti body Pavlína Šimáňová. „Určitě máme radost, že jsme potvrdily roli favorita a že jsme vyhrály 3:0. Ze začátku jsme byly nervózní, protože to byl první zápas kvalifikace a ještě před domácím publikem. Zvládly jsme to dobře, zahrály jsme si všechny hráčky z kádru, takže to hodnotím skvěle,“ pochvalovala si jediná zkušená česká blokařka v zápase.

Magdalena Jehlářová pro evropskou kvalifikaci kvůli studijním povinnostem není k dispozici a na soupisce pro úvodní duel kvalifikace chyběla Veronika Trnková, která patřila k nejlepším českým volejbalistkám v Evropské lize. Vedle šestadvacetileté Šimáňové se dnes na středu sítě střídaly devatenáctiletá Ella Koulisiani a ještě o rok mladší Lucie Blažková.