Servis rozhodne, ví karlovarský Ticháček před soubojem s Minskem

Poslední domácí zápas roku 2019 čeká karlovarské volejbalisty už dnes. Utkání prvního kola Vyzývacího poháru začíná v Hale míčových sportů v 18.00 hodin.



Kolik jste rozdal autogramů a s kolika fanoušky jste si popovídal po „mikulášském“ zápase s Ostravou?

Autogram jsem nedal žádný, tady v Čechách se na to asi moc nehraje. Bylo tam hodně lidí, když jsme se mezi nimi promenádovali, s některými jsem prohodil pár slov. Měl jsem tam děti, takže jsem neměl tolik času na povídání s fanoušky.

Nerozptylovala vás během utkání taková až sváteční atmosféra?

Žádná atmosféra nás nerozptylovala, protože jsme všichni profíci a soustředíme se na svůj výkon. Na druhou stranu si myslím, že to nebylo až nějak moc sváteční, to začalo až po zápase.

Máte za sebou úspěšné předkolo Challenge Cupu. Jak jste se znovu zabydlel v pohárové Evropě?

Je to jenom předkolo, takže se v soutěži teprve zabydlujeme. Doufám, že v tom poháru vydržíme, jak nejdéle to půjde.

Bylo proti Vardaru Skopje cítit, že výkony týmu – nebo i vaše osobní – rostou s důležitostí zápasu?

Pro nás bylo hodně důležité to zvládnout a postoupit v poháru do hlavní soutěže. Ale soupeř nebyl zase tak těžký, abychom museli vydávat maximum a svůj nejlepší výkon a hru, kterou jsme schopni předvádět. Naše hra má určitě ještě rezervy, k tomu nejlepšímu teprve dojdeme.

Které faktory budou rozhodovat o případném úspěchu v hlavní soutěži poháru proti Minsku?

Myslím si, že to bude jako v každém zápase, bude rozhodovat náš servis v naší hale. Servisem si musíme pomoct, bez něj bychom to měli hodně těžké. Myslím, že soupeř bude mnohem lepší než Skopje, jsou to dlouzí kluci, kteří umí dobře blokovat a mají kvalitní útok. Servisem je musíme odtáhnout od sítě a zkusit je ubránit na vysokých balonech, což by bylo klíčové na cestě za vítězstvím.

Odvetu prvního kola Challenge Cupu odehrajete na hřišti soupeře, považujete to za nevýhodu, anebo na pořadí zápasů nezáleží?

Není pro mě důležité, jestli začínáme doma a odveta se potom hraje venku. Když chcete postoupit, stejně musíte mít vyšší počet bodů, takže nejlíp vyhrát dvakrát a pak je jedno, jestli začínáte doma.