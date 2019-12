Karlovarští volejbalisté se vítěznou ligovou bitvou naladili na Minsk

Vedli 2:0, náskok dvou setů ztratili, ale tie break zvládli a porazili Ostravu 3:2. Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko odehráli pětisetový zápas potřetí z posledních pěti kol, poprvé se v něm ale radovali z vítězství. Upevnili si díky tomu vedoucí pozici.



„Velmi cenné vítězství, Ostrava nebyla vůbec lehký soupeř,“ oddechl si karlovarský kapitán Filip Rejlek. „Pro nás zlatý vítězství,“ přiznal i trenér Jiří Novák.

Ostravané výtečně bránili, na síti si připsali devatenáct bodových bloků. Karlovy Vary naproti tomu daly devět es a kapitán Filip Rejlek s polským smečařem Lukaszem Wiesem se přehoupli přes dvacetibodovou hranici.

„V průběhu zápasu se nám vůbec nedařilo podání a k tomu se nám přidala impotence na útoku. Jsem moc rád, že jsme se do pátého setu zmobilizovali, začali jsme být agresivní, ukázali jsme soupeři, kdo je tady doma a s přehledem jsme v pátém setu vyhráli,“ říká kapitán Filip Rejlek.

„Hráli jsme s velkým počtem chyb, jak na servisu, tak v mezihře. Můžeme být rádi, že jsme to naší bojovností první dva sety uhráli. Potom v pátém setu už jsme hráli dobře a dotáhli jsme to do vítězného konce,“ přidal karlovarský trenér Jiří Novák.

V prvních dvou setech pro sebe urvalo koncovky Karlovarsko, následující dva sety patřily hráčům Ostravy a rozhodnout musel tie break, ten vyšel lépe domácímu týmu.

„Byla to bitva a my jsme hrozně rádi i za ten jeden bod. Mohli to být dva, ale tie break je 50 na 50 a my jsme do něho vstoupili méně agresivně než domácí, a to rozhodlo. Ještě určitě škoda druhého setu, kdy jsme dlouho vedli a pak jsme nezvládli koncovku. Možná by pak vývoj utkání vypadal jinak,“ uvedl kapitán VK Ostrava David Janků, bývalý karlovarský hráč.

Ostravský trenér Jan Václavík doplnil. „Z 0:2 jsme se dokázali dostat do tie breaku, což hodnotím pozitivně. Ale v prvním i druhém setu jsme si promarnili náskoky, kdy jsme vždy vedli a nedohráli set do vítězného konce. Letos se nám zatím nedaří za napínavého stavu uhrát konec setů. V tie breaku Karlovarsko zahrálo dobře a nemám našim klukům co vytknout, tam nás domácí přehráli svou hrou.“

Poslední domácí zápas roku 2019 čeká karlovarské volejbalisty už zítra. V rámci prvního utkání prvního kola evropského poháru Challenge Cupu přivítají běloruský Stroitel Minsk. V Hale míčových sportů se hraje od 18 hodin.

Tři body náskok

Volejbalisté Českých Budějovic prohráli v 10. kole extraligy na půdě Liberce hladce 0:3 a v tabulce jsou stále druzí o tři body za Karlovarskem. To navíc odehrálo o jedno utkání méně než obhájci titulu, kteří se na úvod Ligy mistrů blýskli vítězstvím v Istanbulu.

Dukle začátek soutěže příliš nevyšel, ale poslední tři zápasy vyhrála. Proti Jihostroji se nejvíce dařilo Patriku Indrovi, který se postaral o 16 bodů. Domácí mnohem lépe blokovali, obrana na síti jim vynesla 15 bodů proti sedmi budějovickým.