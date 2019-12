Karlovarský Ticháček o poháru: Začali jsme chladně. A vyplatilo se

Do utkání proti Minsku přitom lídr české extraligy vstoupil vlažně, v první sadě ztrácel v ofenzívě i v obraně na síti a prohrál rozdílem devíti bodů. „Začali jsme chladně, ale ukázalo se, že se nám to vyplatilo, protože Minsk si pak myslel, že to bude mít jednoduché, ale my jsme začali hrát svoji hru a tím jsme je dostali pod tlak,“ shrnul nahrávač Lukáš Ticháček.

Po nepovedeném úvodním setu provedl kouč Novák jedinou zásadní změnu na postu smečaře, Marcela Luxe nahradil Lukášem Vašinou a ten se mu odměnil vysokou útočnou bilancí 69 procent. K neudržení byl v ofenzívě i univerzál Filip Rejlek, autor čtyřiadvaceti bodů.

Do odvety v Minsku, která se koná už příští středu, si mužstvo Karlovarska nese zisk tří bodů, a tak mu na postup do druhého kola stačí uhrát dva sety. „V Minsku je třeba podat výkon na hranici naší inteligence a našeho sebeobětování ve prospěch týmu,“ vyzval trenér Novák před rozhodující bitvou o osmifinále Vyzývacího poháru.

V sobotu jeho tým znovu přeladí na domácí nejvyšší soutěž. Ve šlágru jedenáctého kola proti sobě nastoupí aktuálně dva nejlepší celky volejbalové extraligy, vedoucí Karlovarsko vyzvou na přímý souboj o čelo České Budějovice, které z druhého místa ztrácí tři body. Na jihu Čech se hraje od 18.00 hodin.