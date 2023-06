Volejbalista Benda si užíval v duelu s Estonskem bouřlivou podporu fandů

Reprezentace má za sebou tři úspěšné duely na úvod Zlaté evropské ligy. V předešlých dvou Benda naskočil na několik míčů, tentokrát v nové hale Ostravské univerzity dvěma tvrdými smeči ukončil třetí set, načež zápas dohrál. S osmi body měl úspěšnost 83 procent.

„Je to pro mě obrovská zkušenost. Budu na to vzpomínat moc rád. Děkuji Jirkovi Novákovi za příležitost, že mě postavil do čtvrtého setu. Snažil jsem se udělat maximum pro tým. Povedlo se to,“ usmál se Benda.

„To, co dneska Jirka předvedl, bylo neskutečné,“ chválil nadějného spoluhráče smečař Martin Licek. „Uhrát první body v nároďáku a takhle před svými fanoušky, to by si přál každý.“

Reprezentační trenér Jiří Novák řekl, že Jiří Benda má za sebou dobrou sezonu, byť Beskydy byly v extralize předposlední. „Jsem rád že mu utkání vyšlo,“ dodal. „Chci vidět co nejvíce hráčů do budoucna.“

V Evropské zlaté lize hrály v Ostravě i ženy, které podlehly Rumunkám 1:3 (-17, 15, -18, -18). „Prohra nás hodně mrzí, ale pro mě to byla nostalgie vrátit se do Ostravy, do známého prostředí,“ podotkla někdejší opora TJ Ostrava Kateřina Valková.