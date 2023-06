Licek: Stačí nastavit hlavu, to je pro nás nejdůležitější

Čím to bylo, že vám vstup do utkání opět nevyšel?

Nevím, co s tím prvním setem máme, ale Estonci dobře podávali k lajnám a my jen koukali. Pak jsme po balonech začali skákat a i nějaké míče, které nám úplně nevyšly, se otočily na naši stranu.

Každopádně po třech výhrách jste do soutěže vstoupili dobře. Souhlasíte?

Ano, vyhrát třikrát doma je vždycky dobré, ale teď nám začíná ta těžší část Evropské ligy, kdy pojedeme na velký trip. Doufám, že postoupíme do Final Four.

Co musíte udělat pro to, abyste uspěli i ve venkovních zápasech?

Stačí nastavit hlavu, to je pro nás nejdůležitější.

Jak to uděláte?

Musíme být koncentrovaní od samého začátku až do konce. Začátky nám zatím moc nejdou, ale je to podle mě jen o palici. O ničem jiném.



A kde ještě musíte přidat herně?

Hlavně se musíme sehrát, protože jsme spolu chviličku. Každý byl ze sezony zvyklý na něco jiného, a tak se musí trochu přeorientovat. Po dalších trénincích to bude zase lepší a budeme se bavit tou hrou.

V Evropské zlaté lize obhajujete prvenství. Nesvazuje vás to?

Ne. Užíváme si to, jsme tady rádi s klukama, máme super partu. To je základ. A když se vyhraje, je to bonus.

Trenér Jiří Novák dává příležitost dalším mladíkům. Jak vnímáte rostoucí konkurenci?

Mladíci jsou potřeba. Je vidět, že jim to jde, když zapnou. A třeba to, co dneska předvedl Jiří Benda (devatenáctiletý ostravský rodák, který hraje za Beskydy – pozn. red.), to bylo neskutečné. Byl tady doma. Uhrál první body v nároďáku a takhle před svými fanoušky, to by si přál každý.

Smečař Jiří Benda odehrál závěr třetího setu a čtvrtou sadu. Připsal si osm bodů.

Koncem léta čeká národní mužstvo mistrovství Evropy a na podzim olympijská kvalifikace. Bojujete mezi sebou o případnou nominaci?

Jako vždy to je boj, ale každý bojuje s každým na tréninku, ve hře si to už vychutnáváme, protože ta dřina, co absolvujeme v přípravě, se musí někde projevit.